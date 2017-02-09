Ростелеком
Последние новости рубрики Бизнес
10 февраля 2017 18:01  [118] Строительство головного образца речного судна "Валдай 45Р" нижегородское ЦКБ по СПК намерено завершить в 2017 году
10 февраля 2017 17:21  [182] Нижегородское ЦКБ им. Алексеева планирует завершить техпроектирование экраноплана "Чайка-2" в 2017 году
10 февраля 2017 15:33  [139] Потребители электроэнергии "Оборонэнергосбыта" с января перешли на обслуживание к "ТНС энерго НН"
10 февраля 2017 15:02  [127] Розничная сеть Ростелекома приступила к продаже часов с GPS-трекером "Кнопка жизни"
10 февраля 2017 13:35  [139] "Ростелеком" заключил государственный контракт с Рособрнадзором на организацию видеонаблюдения за ЕГЭ в 2017 году
10 февраля 2017 13:13  [347] Облправительство рассматривает проект перепланировки нижегородской гостиницы "Волжский откос" под многофункциональное здание
10 февраля 2017 12:54  [118] Объем жилищного кредитования Волго-Вятского банка Сбербанка России вырос на 22% в 2016 году
10 февраля 2017 10:42  [142] Прирост абонентской базы в сегменте платного телевидения "Ростелекома" в Нижегородской области составил 14% в 2016 году
09 февраля 2017 15:03  [181] "Ростелеком" организовал систему весогабаритного контроля на дорогах Нижегородской области
09 февраля 2017 12:28  [277] Волго-Вятский банк занял первое место среди 14 территориальных банков Сбербанка России по итогам работы в 2016 году
Бизнес

Потребители электроэнергии "Оборонэнергосбыта" с января перешли на обслуживание к "ТНС энерго НН"

10 февраля 2017 15:33  [139] Бизнес

Потребители электроэнергии АО "Оборонэнергосбыт" с января 2017 года перешли на обслуживание к ПАО "ТНС энерго НН". Об этом сообщает пресс-служба "ТНС энерго НН".

"Компания приняла на обслуживание потребителей "Оборонэнергосбыта" в связи с утратой бывшим поставщиком электрической энергии для предприятий министерства обороны РФ с 1 января 2017 года статуса гарантирующего поставщика", - говорится в сообщении.

Клиентами "ТНС энерго НН" стали жители 315 многоквартирных домов и 217 частных жилых домов Володарского района Нижегородской области. Потребители уже получили первые счета от "ТНС энерго НН" за январь 2017 года.

"Компания обращает внимание своих новых клиентов на изменение номера лицевого счета и реквизитов поставщика электроэнергии в квитанциях", - сообщает "ТНС энерго НН".

СПРАВКА:
Получить дополнительную информацию и задать интересующий вопрос по переходу на обслуживание к "ТНС энерго НН" жители Володарского района могут по телефону единого контактного центра (831) 233-09-70 - в будние дни с 9:00 до 19:00; на официальном сайте компании с использованием сервиса "Задать вопрос" (круглосуточно) и в Центре обслуживания клиентов по адресу: г.Володарск, ул.Калининская, д.5.

ПАО "ТНС энерго НН" - гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области, обслуживает более 33 тысяч юридических лиц и более 1,2 млн лицевых счетов физических лиц. По итогам 2015 года компания реализовала 9,2 млрд кВт ч электрической энергии.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph