Потребители электроэнергии "Оборонэнергосбыта" с января перешли на обслуживание к "ТНС энерго НН" Бизнес





"Компания приняла на обслуживание потребителей "Оборонэнергосбыта" в связи с утратой бывшим поставщиком электрической энергии для предприятий министерства обороны РФ с 1 января 2017 года статуса гарантирующего поставщика", - говорится в сообщении.



Клиентами "ТНС энерго НН" стали жители 315 многоквартирных домов и 217 частных жилых домов Володарского района Нижегородской области. Потребители уже получили первые счета от "ТНС энерго НН" за январь 2017 года.



"Компания обращает внимание своих новых клиентов на изменение номера лицевого счета и реквизитов поставщика электроэнергии в квитанциях", - сообщает "ТНС энерго НН".



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Получить дополнительную информацию и задать интересующий вопрос по переходу на обслуживание к



ПАО "ТНС энерго НН" - гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области, обслуживает более 33 тысяч юридических лиц и более 1,2 млн лицевых счетов физических лиц. По итогам 2015 года компания реализовала 9,2 млрд кВт ч электрической энергии. Потребители электроэнергии АО "Оборонэнергосбыт" с января 2017 года перешли на обслуживание к ПАО "ТНС энерго НН". Об этом сообщает пресс-служба "ТНС энерго НН"."Компания приняла на обслуживание потребителей "Оборонэнергосбыта" в связи с утратой бывшим поставщиком электрической энергии для предприятий министерства обороны РФ с 1 января 2017 года статуса гарантирующего поставщика", - говорится в сообщении.Клиентами "ТНС энерго НН" стали жители 315 многоквартирных домов и 217 частных жилых домов Володарского района Нижегородской области. Потребители уже получили первые счета от "ТНС энерго НН" за январь 2017 года."Компания обращает внимание своих новых клиентов на изменение номера лицевого счета и реквизитов поставщика электроэнергии в квитанциях", - сообщает "ТНС энерго НН".СПРАВКА:Получить дополнительную информацию и задать интересующий вопрос по переходу на обслуживание к "ТНС энерго НН" жители Володарского района могут по телефону единого контактного центра (831) 233-09-70 - в будние дни с 9:00 до 19:00; на официальном сайте компании с использованием сервиса "Задать вопрос" (круглосуточно) и в Центре обслуживания клиентов по адресу: г.Володарск, ул.Калининская, д.5.ПАО "ТНС энерго НН" - гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области, обслуживает более 33 тысяч юридических лиц и более 1,2 млн лицевых счетов физических лиц. По итогам 2015 года компания реализовала 9,2 млрд кВт ч электрической энергии.

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