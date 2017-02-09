Нижегородец подозревается в незаконном проникновении в квартиру через балкон живущих этажом ниже соседей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Нижнего Новгорода подозревается в незаконном проникновении в квартиру через балкон живущих этажом ниже соседей. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 10 февраля 2017 года.Следователи полагают, что 40-летний мужчина совершил это преступление днем 20 октября 2016 года. По версии следствия, он в состоянии наркотического опьянения, сначала пришел домой к незнакомой ему пенсионерке, проживающей на 8 этаже дома по пр. Кораблестроителей Сормовского района.Когда она открыла ему дверь, мужчина оттолкнул 76-летнюю женщину, зашел к ней в квартиру и через балкон перебрался в квартиру соседей на 9 этаже, которые в это время отсутствовали дома. Подозреваемый разбросал вещи хозяев, но в это время приехали сотрудники полиции и арестовали его.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище с применением насилия). Кроме того, по факту незаконного проникновения в квартиру на 9-м этаже в отношении этого же гражданина также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица). Оба дела соединены в одно производство.