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Происшествия

Нижегородец подозревается в незаконном проникновении в квартиру через балкон живущих этажом ниже соседей

10 февраля 2017 15:45  [138] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Нижнего Новгорода подозревается в незаконном проникновении в квартиру через балкон живущих этажом ниже соседей. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 10 февраля 2017 года.

Следователи полагают, что 40-летний мужчина совершил это преступление днем 20 октября 2016 года. По версии следствия, он в состоянии наркотического опьянения, сначала пришел домой к незнакомой ему пенсионерке, проживающей на 8 этаже дома по пр. Кораблестроителей Сормовского района.

Когда она открыла ему дверь, мужчина оттолкнул 76-летнюю женщину, зашел к ней в квартиру и через балкон перебрался в квартиру соседей на 9 этаже, которые в это время отсутствовали дома. Подозреваемый разбросал вещи хозяев, но в это время приехали сотрудники полиции и арестовали его.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище с применением насилия). Кроме того, по факту незаконного проникновения в квартиру на 9-м этаже в отношении этого же гражданина также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица). Оба дела соединены в одно производство.

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