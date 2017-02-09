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Политика

Депутат Госдумы взял под контроль расследование поджога автомобиля единоросса в Арзамасе Нижегородской области

10 февраля 2017 18:34  [290] Политика
Автомобиль Евгения Горшкова (Фото: социальная сеть)

Автомобиль Евгения Горшкова

Фото: социальная сеть

Депутат Госдумы взял под контроль расследование поджога автомобиля единоросса в Арзамасе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии "Единая Россия".

Согласно информации, 10 февраля депутат Государственной Думы РФ Денис Москвин направил официальное обращение на имя и. о. начальника Главного управления министерства внутренних дел России по Нижегородской области Григория Ткаченко.

В нём парламентарий просит руководство ведомства взять под особый контроль расследование дела, связанного с поджогом автомобиля руководителя исполнительного комитета местного отделения партии "Единая Россия" в городе Арзамасе Евгения Горшкова.

Москвин также просит правоохранителей обратить внимание на то, что инцидент произошел в непосредственной близости от общественной приёмной депутата.

"Учитывая широкий резонанс в средствах массовой информации и непростую внутриполитическую ситуацию в муниципальном образовании городе Арзамас, прошу вас взять под личный контроль и ускорить ход расследования данного происшествия", - говорится в депутатском обращении.

Напомним, что неизвестные подожгли в Арзамасе автомобиль Евгения Горшкова 8 февраля 2017 года. Возгорание автомобиля LADA Kalina произошло примерно в 18 часов около здания исполкома.

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