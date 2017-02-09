Суд признал недействительными результаты еще одного конкурса на поставку лифтов в Нижегородской области Общество





Согласно информации, конкурс был проведен местным НКО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов" на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту (или замене) лифтового оборудования, ремонту лифтовых шахт в домах.



Недействительным признан также и договор, заключенный Фондом с ООО "МежРегионЛифт". Согласно ему, предполагалась замена 210 лифтов, установленных в домах области, на общую сумму в 344,7 млн рублей. Таким образом, арбитражный суд удовлетворил в общей сложности четыре иска Нижегородского УФАС России в отношении Фонда, ООО "МИЛС" и ООО "МежРегионЛифт".



Также признаны недействительными все заключенные Фондом договоры на общую сумму в 1 млрд 22 млн 301 тысяча рублей. Последний суд состоялся 9 февраля. Заседание в арбитражном суде региона по заявлениям Фонда, оспаривающим вынесенные управлением решения, пройдет 16 марта 2017 года.



Суд признал недействительными результаты еще одного конкурса на поставку лифтов в Нижегородской области на сумму свыше 340 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы региона 10 февраля 2017 года.Согласно информации, конкурс был проведен местным НКО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов" на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту (или замене) лифтового оборудования, ремонту лифтовых шахт в домах.Недействительным признан также и договор, заключенный Фондом с ООО "МежРегионЛифт". Согласно ему, предполагалась замена 210 лифтов, установленных в домах области, на общую сумму в 344,7 млн рублей. Таким образом, арбитражный суд удовлетворил в общей сложности четыре иска Нижегородского УФАС России в отношении Фонда, ООО "МИЛС" и ООО "МежРегионЛифт".Также признаны недействительными все заключенные Фондом договоры на общую сумму в 1 млрд 22 млн 301 тысяча рублей. Последний суд состоялся 9 февраля. Заседание в арбитражном суде региона по заявлениям Фонда, оспаривающим вынесенные управлением решения, пройдет 16 марта 2017 года. Напомним , что суд поддержал Нижегородское УФАС в споре с Фондом капремонта МКД по закупке лифтов 30 января 2017 года.

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