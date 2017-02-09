Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
12 февраля 2017 12:25  [108] Всероссийская физико-техническая контрольная "Выходи решать!" проходит 12 февраля
11 февраля 2017 12:41  [488] Суд признал недействительными результаты еще одного конкурса на поставку лифтов в Нижегородской области
10 февраля 2017 15:20  [238] Синоптики прогнозируют до -8° градусов при северо-западном ветре в Нижегородской области 13 февраля
10 февраля 2017 14:37  [586] "Возобновление регулярного авиасообщения между Россией и Египтом намечено на конец февраля", - Сергей Малов
10 февраля 2017 13:19  [294] Администрация Нижнего Новгорода в пятый раз выставила на аукцион помещение в Доме Спиридонова
10 февраля 2017 09:42  [399] Системы видеонаблюдения в Нижнем Новгороде планируется интегрировать в АПК "Безопасный город" в рамках подготовки к ЧМ-2018
10 февраля 2017 09:28  [482] Обращения на освоение территории нижегородского СНТ "Балтика" от Евгения Жалковского не поступало, - горадминистрация
09 февраля 2017 18:26  [786] Нижегородская администрация призывает граждан отказаться от покупок с незаконно установленных лотков у Московского вокзала
09 февраля 2017 17:54  [420] "Закупка медизделий и лекарств, которую готовит ГП НО "НОФ", не соответствует закону", - Светлана Кирьякова
09 февраля 2017 17:12  [483] Нижегородская администрация приняла два постановления о развитии застроенных территорий в историческом центре города
Общество

Суд признал недействительными результаты еще одного конкурса на поставку лифтов в Нижегородской области

11 февраля 2017 12:41  [488] Общество
Суд признал недействительными результаты еще одного конкурса на поставку лифтов в Нижегородской области на сумму свыше 340 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы региона 10 февраля 2017 года.

Согласно информации, конкурс был проведен местным НКО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов" на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту (или замене) лифтового оборудования, ремонту лифтовых шахт в домах.

Недействительным признан также и договор, заключенный Фондом с ООО "МежРегионЛифт". Согласно ему, предполагалась замена 210 лифтов, установленных в домах области, на общую сумму в 344,7 млн рублей. Таким образом, арбитражный суд удовлетворил в общей сложности четыре иска Нижегородского УФАС России в отношении Фонда, ООО "МИЛС" и ООО "МежРегионЛифт".

Также признаны недействительными все заключенные Фондом договоры на общую сумму в 1 млрд 22 млн 301 тысяча рублей. Последний суд состоялся 9 февраля. Заседание в арбитражном суде региона по заявлениям Фонда, оспаривающим вынесенные управлением решения, пройдет 16 марта 2017 года.

Напомним, что суд поддержал Нижегородское УФАС в споре с Фондом капремонта МКД по закупке лифтов 30 января 2017 года.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Теги:
Суд УФАС
Поделиться:
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph