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Политика

Две тысячи участков заработают в день предварительного голосования "ЕР" по определению кандидатов в региональные парламенты и гордумы

11 февраля 2017 12:50  [220] Политика
Две тысячи участков заработают в день предварительного голосования партии "Единая Россия" по определению кандидатов в региональные парламенты и гордумы 28 мая. Об этом сообщает НРО партии.

Согласно информации, в партии старт избирательной кампании был дан 7 февраля, когда были утверждены положения по проведению предварительного голосования.

"Единая Россия" проведет предварительное голосование 28 мая, и мы рассказали Элле Памфиловой о том, как идет подготовка, как будет проходить голосование, ведь такой уникальный опыт есть только у нашей Партии. Как вы помните, 22 мая 2016 года на предварительном голосовании по определению кандидатов в депутаты Государственной Думы проголосовало более 10,5 млн. граждан нашей страны. Что же касается кампании этого года, то на следующей неделе наши региональные и местные отделения принимают решения о старте предварительного голосования непосредственно в регионах", - отметил секретарь генерального совета партии Сергей Неверов.

Он добавил, что процедура предварительного голосования напоминает саму избирательную кампанию и сводится не только к выдвижению участников, проведению агитации, но и организации самого голосования.

"Для этого нами формируются счетные комиссии. Мы планируем открыть в рамках проведения предварительного голосования 28 мая почти 2000 счетных участков. При проведении предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты Государственной Думы работал 19 081 счетный участок. В 2018 году будут формироваться новые составы участковых избирательных комиссий, и партия "Единая Россия" планирует активно принимать в этом участие. В наш резерв включено 141 197 представителей. А процедура предварительного голосования как раз и позволяет нам провести необходимый кадровый отбор на условиях, максимально приближенных к выборам", - подчеркнул секретарь генерального совета партии.

Напомним, что в 2017 году выборы депутатов представительных органов пройдут в г.Кстово, г.Первомайск, г.Шахунья, Ковернинском районе, р.п. Ардатов, Хрипуновском сельсовете и Чуварлей-Майданском сельсовете Ардатовского района Нижегородской области. Выборы пройдут во второе воскресенье сентября – 10 сентября 2017 года.

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