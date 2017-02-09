Жилой дом сгорел в г.о. Бор Нижегородской области 11 февраля Происшествия

Жилой дом сгорел в г.о. Бор Нижегородской области 11 февраля. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.



Согласно информации, 11 февраля в 02:49 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании личного жилого дома в д. Коринка г.о. г. Бор. В результате пожара сгорел дом на площади 40 кв. метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались 24 человека, 7 единиц техники.



Кроме того, также 11 февраля в 02:15 поступило сообщение о загорании в подъезде жилого дома в г.о. г. Дзержинск. В результате пожара обгорел лестничный марш и имущество в подвале на площади 10 кв. метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались 24 человека, 7 единиц техники.

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