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Происшествия

Жилой дом сгорел в г.о. Бор Нижегородской области 11 февраля

11 февраля 2017 13:07  [264] Происшествия
Жилой дом сгорел в г.о. Бор Нижегородской области 11 февраля. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Согласно информации, 11 февраля в 02:49 в центр управления в кризисных ситуациях поступило  сообщение о загорании личного жилого дома в д. Коринка г.о. г. Бор. В результате пожара сгорел дом на площади 40 кв. метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались 24 человека, 7 единиц техники.

Кроме того, также 11 февраля в 02:15 поступило сообщение о загорании в подъезде жилого дома в г.о. г. Дзержинск. В результате пожара обгорел лестничный марш и имущество в подвале на площади 10 кв. метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались 24 человека, 7 единиц техники.

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Теги:
МЧС Пожар
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