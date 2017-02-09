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Происшествия

Сотрудники полиции задержали в Нижегородской области подозреваемого в хищении лошади

11 февраля 2017 13:13  [250] Происшествия
Сотрудники полиции задержали в Нижегородской области подозреваемого в хищении лошади. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

Согласно информации, в дежурную часть отдела полиции в Нижнем Новгороде поступили сведения о том, что 11 января 2017 года неизвестный мужчина, находясь на придомовой территории одного из домов по улице Шацкой в Советском районе областного центра, тайно похитил лошадь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции Советского района был установлен и задержан подозреваемый в краже – ранее судимый 33- летний житель Борского г.о. Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Общий материальный ущерб от действий подозреваемого составил 100 тысяч рублей.

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Теги:
Кража МВД
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