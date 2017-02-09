11 февраля 2017 14:23
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Происшествия
Доследственная проверка организована по факту смертельного ранения сотрудника ППС в Нижегородской области 10 февраля. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
Согласно информации, 10 февраля в дневное время на рабочем месте в отделе полиции МО МВД РФ "Павловский" был обнаружен с огнестрельным ранением сотрудник полиции. По предварительным данным, сотрудник ППС, находясь на своем рабочем месте, произвел выстрел из табельного оружия в голову.
От полученного ранения 35-летний полицейский скончался на месте. Назначена судебно – медицинская экспертиза. По факту произошедшего организована доследственная проверка. Сотрудники ГУ МВД также проводят по данному факту служебную проверку.
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