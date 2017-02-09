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Происшествия

Четыре пожара произошло в Нижегородской области в ночь на 12 февраля

12 февраля 2017 12:02  [293] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Четыре пожара произошло в Нижегородской области в ночь на 12 февраля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Так, первый пожар был зарегистрирован в 00:04 в с. Спасском – там загорелась баня, площадь пожара составила 24 кв. м. В 01:16 поступило сообщение также о пожаре в бане в г.о. г. Бор. Площадь пожара составила 15 кв. м.

Кроме того, в 01:18 стало известно о возгорании автомобиля в Московском районе Нижнего Новгорода. В результате он обгорел на площади 2 кв. м.

Последний за ночь пожар – третье возгорание бани – поступило в 05:12. На этот раз загорелась баня в Дзержинске – там обгорели имущество и стены на площади 10 кв. м.

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