Четыре пожара произошло в Нижегородской области в ночь на 12 февраля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Четыре пожара произошло в Нижегородской области в ночь на 12 февраля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.Так, первый пожар был зарегистрирован в 00:04 в с. Спасском – там загорелась баня, площадь пожара составила 24 кв. м. В 01:16 поступило сообщение также о пожаре в бане в г.о. г. Бор. Площадь пожара составила 15 кв. м.Кроме того, в 01:18 стало известно о возгорании автомобиля в Московском районе Нижнего Новгорода. В результате он обгорел на площади 2 кв. м.Последний за ночь пожар – третье возгорание бани – поступило в 05:12. На этот раз загорелась баня в Дзержинске – там обгорели имущество и стены на площади 10 кв. м.