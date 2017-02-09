Всероссийская физико-техническая контрольная "Выходи решать!" проходит 12 февраля Общество

Всероссийская физико-техническая контрольная "Выходи решать!" проходит 12 февраля. Об этом сообщают организаторы.



Согласно информации, написать контрольную можно на сайте "Выходи решать!", а также в ННГУ имени Лобачевского. Контрольная приурочена к 50-летию заочной физико-технической школы Московского физико-технического института и проводится при поддержке Министерства образования РФ. Центральная площадка проекта - инновационный центр "Сколково", на базе которого организован День физико-технических наук.



"Контрольная проводится на русском языке по трем дисциплинам – математике, физике и информатике. Каждый участник может выбрать, будет ли он решать задачи по одному, двум или всем предметам. Контрольная проводится по программе учреждений основного и среднего общего образования, и рекомендуемый уровень знаний – не ниже 8-го класса образовательных учреждений", - говорится в сообщении.



Принять участие в контрольной планируют члены Правительства России, Федерального собрания РФ, руководители государственных корпораций, представители органов государственной власти, а также бизнесмены, банкиры, ученые, артисты.



"Проект "Выходи решать!" призван привлечь внимание к перспективам и возможностям, которые открывают инженерные профессии, как для человека, так и для страны", - резюмируется в сообщении.

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