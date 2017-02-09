Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
12 февраля 2017 12:25  [108] Всероссийская физико-техническая контрольная "Выходи решать!" проходит 12 февраля
11 февраля 2017 12:41  [487] Суд признал недействительными результаты еще одного конкурса на поставку лифтов в Нижегородской области
10 февраля 2017 15:20  [238] Синоптики прогнозируют до -8° градусов при северо-западном ветре в Нижегородской области 13 февраля
10 февраля 2017 14:37  [586] "Возобновление регулярного авиасообщения между Россией и Египтом намечено на конец февраля", - Сергей Малов
10 февраля 2017 13:19  [294] Администрация Нижнего Новгорода в пятый раз выставила на аукцион помещение в Доме Спиридонова
10 февраля 2017 09:42  [399] Системы видеонаблюдения в Нижнем Новгороде планируется интегрировать в АПК "Безопасный город" в рамках подготовки к ЧМ-2018
10 февраля 2017 09:28  [482] Обращения на освоение территории нижегородского СНТ "Балтика" от Евгения Жалковского не поступало, - горадминистрация
09 февраля 2017 18:26  [786] Нижегородская администрация призывает граждан отказаться от покупок с незаконно установленных лотков у Московского вокзала
09 февраля 2017 17:54  [420] "Закупка медизделий и лекарств, которую готовит ГП НО "НОФ", не соответствует закону", - Светлана Кирьякова
09 февраля 2017 17:12  [483] Нижегородская администрация приняла два постановления о развитии застроенных территорий в историческом центре города
Общество

Всероссийская физико-техническая контрольная "Выходи решать!" проходит 12 февраля

12 февраля 2017 12:25  [108] Общество
Всероссийская физико-техническая контрольная "Выходи решать!" проходит 12 февраля. Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, написать контрольную можно на сайте "Выходи решать!", а также в ННГУ имени Лобачевского. Контрольная приурочена к 50-летию заочной физико-технической школы Московского физико-технического института и проводится при поддержке Министерства образования РФ. Центральная площадка проекта - инновационный центр "Сколково", на базе которого организован День физико-технических наук.

"Контрольная проводится на русском языке по трем дисциплинам – математике, физике и информатике. Каждый участник может выбрать, будет ли он решать задачи по одному, двум или всем предметам. Контрольная проводится по программе учреждений основного и среднего общего образования, и рекомендуемый уровень знаний – не ниже 8-го класса образовательных учреждений", - говорится в сообщении.

Принять участие в контрольной планируют члены Правительства России, Федерального собрания РФ, руководители государственных корпораций, представители органов государственной власти, а также бизнесмены, банкиры, ученые, артисты.

"Проект "Выходи решать!" призван привлечь внимание к перспективам и возможностям, которые открывают инженерные профессии, как для человека, так и для страны", - резюмируется в сообщении.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph