IV Всероссийский Пасхальный детский хоровой фестиваль-конкурс "Звонкие голоса" пройдет в Нижнем Новгороде в апреле Культура и отдых

IV Всероссийский Пасхальный детский хоровой фестиваль-конкурс "Звонкие голоса" пройдет в Нижнем Новгороде 22-23 апреля 2017 года. Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии.



К участию приглашаются вокальные ансамбли и хоровые коллективы академического направления, в том числе работающие на базе детских музыкальных школ и школ искусств, Домов и Дворцов детского творчества, православных гимназий и воскресных школ.



Фестиваль-конкурс пройдет базе одного из старейших музыкальных учреждений страны – Нижегородского музыкального училища (колледжа) имени Балакирева.



В программе фестиваля: конкурсные выступления участников по номинациям; обучение преподавателей и концертмейстеров по программе дополнительного профессионального образования "Педагогика хорового и вокального исполнительства" с выдачей удостоверения о повышении квалификации; проведение открытых мастер-классов, посвященных актуальным проблемам музыкального образования; консультирование ведущих педагогов образовательных учреждений культуры и искусства (Нижегородской государственной консерватории и Нижегородского музыкального училища); выставки нотной и методической литературы из фонда Нижегородской областной государственной универсальной научной библиотеки имени Ленина и итоговый круглый стол.



Организаторами выступают министерство культуры области, департамент культуры горадминистрации города, консерватория имени Глинки, музыкальное училище имени Балакирева, областной учебно-методический центр повышения квалификации и народного творчества, областной учебно-методический центр художественного образования. Фестиваль с проводится при поддержке Нижегородской епархии Русской православной церкви.

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