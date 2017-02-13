Доследственная проверка проводится в Дзержинске Нижегородской области по факту падения женщины с девятого этажа Происшествия

Фото: СК РФ

Доследственная проверка проводится в Дзержинске Нижегородской области по факту падения женщины с девятого этажа. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.Согласно информации, это произошло днем 11 февраля 2017 года, с девятого этажа дома по ул. Циолковского выпала 39-летняя женщина.По предварительным данным, она зашла в дом по ул. Циолковского, поднялась на девятый этаж и упала вниз с технической лоджии. От полученных травм женщина скончалась на месте. Назначена судебно-медицинская экспертиза.Также согласно предварительной информации, женщину сопровождали знакомые – они ожидали ее около дома.