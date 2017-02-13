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Происшествия

Доследственная проверка проводится в Дзержинске Нижегородской области по факту падения женщины с девятого этажа

13 февраля 2017 09:23  [787] Происшествия
(Фото: СК РФ)

Фото: СК РФ

Доследственная проверка проводится в Дзержинске Нижегородской области по факту падения женщины с девятого этажа. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

Согласно информации, это произошло днем 11 февраля 2017 года, с девятого этажа дома по ул. Циолковского выпала 39-летняя женщина.

По предварительным данным, она зашла в дом по ул. Циолковского, поднялась на девятый этаж и упала вниз с технической лоджии. От полученных травм женщина скончалась на месте. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Также согласно предварительной информации, женщину сопровождали знакомые – они ожидали ее около дома.

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