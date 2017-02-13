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Общество

Нижегородская прокуратура направила заявления в суд с требованием закрыть онлайн казино

13 февраля 2017 09:48  [230] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура Автозаводского района Нижнего Новгорода направила заявления в суд с требованием закрыть онлайн казино. Об этом сообщает ведомство 13 февраля 2017 года.

Согласно информации, в январе прокуратура провела проверку соблюдения требований федерального законодательства о противодействии организации и проведению азартных игр.

"Установлено, что на 15 Интернет-страницах организованы игровые клубы онлайн, где распространяется реклама основанных на риске игр, пари (букмекерских контор, онлайн казино), что прямо запрещено действующим законодательством РФ", - говорится в сообщении.

Кроме того, как говорится в сообщении, на сайтах осуществляется игра в азартные игры с использованием сети Интернет с возможность получения денежного выигрыша, что также запрещено федеральным законодательством.

В связи с этим прокуратура направила в Автозаводский районный суд 15 заявлений о признании информации, размещенной на сайте, информацией, распространение которой запрещено на территории РФ. Заявления находятся на рассмотрении.

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