Нижегородская прокуратура направила заявления в суд с требованием закрыть онлайн казино Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура Автозаводского района Нижнего Новгорода направила заявления в суд с требованием закрыть онлайн казино. Об этом сообщает ведомство 13 февраля 2017 года.Согласно информации, в январе прокуратура провела проверку соблюдения требований федерального законодательства о противодействии организации и проведению азартных игр."Установлено, что на 15 Интернет-страницах организованы игровые клубы онлайн, где распространяется реклама основанных на риске игр, пари (букмекерских контор, онлайн казино), что прямо запрещено действующим законодательством РФ", - говорится в сообщении.Кроме того, как говорится в сообщении, на сайтах осуществляется игра в азартные игры с использованием сети Интернет с возможность получения денежного выигрыша, что также запрещено федеральным законодательством.В связи с этим прокуратура направила в Автозаводский районный суд 15 заявлений о признании информации, размещенной на сайте, информацией, распространение которой запрещено на территории РФ. Заявления находятся на рассмотрении.