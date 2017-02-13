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Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Нижегородской области 12 февраля

13 февраля 2017 10:41  [1018] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два человека погибли в ДТП в Нижегородской области 12 февраля. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, в 11:00 на 89-м км автодороги Нижний Новгород – Касимов в Вачском районе области водитель MAN выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Audi. В результате ДТП водитель Audi погиб, его пассажир госпитализирован.

Кроме того, в 06:45 на ул. Минина в Нижегородском районе Нижнего Новгорода водитель Nissan совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход - неустановленный мужчина, на вид 50 лет – получил смертельное ранение.

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