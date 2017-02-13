Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в совершении насильственных действий сексуального характера Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в совершении насильственных действий сексуального характера. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ 13 февраля 2017 года.Согласно информации, уголовное дело было возбуждено в отношении 38-летнего мужчины по п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством).По версии следствия, днем 10 июля 2016 года в квартире дома по ул. Политбойцов Автозаводского района Нижнего Новгорода обвиняемый находился в гостях у своего нового знакомого, они распивали алкоголь. Неожиданно мужчина избил 22-летнего хозяина квартиры, а затем по угрозой убийства совершил в отношении него иные действия сексуального характера. Родственник потерпевшего, застав обвиняемого на месте происшествия, вызвал правоохранителей.Мужчина вину не признал, он арестован. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.