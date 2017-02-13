Масленичные гуляния пройдут на пл. Горького в Нижнем Новгороде 25 февраля Культура и отдых

Масленичные гуляния Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня)

Масленичные гуляния пройдут на пл. Горького в Нижнем Новгороде 25 февраля. Об этом сообщила директор департамента культуры горадминистрации Наталья Суханова по итогам еженедельного оперативного совещания 13 февраля 2017 года.По ее словам, в этот день пл. Горького будет закрыта для автотранспорта из соображений безопасности. Праздничная программа начнется с 13:00. Запланировано проведение ярмарки, мастер-классов, спортивных мероприятий, работы детской зоны. Кульминацией по традиции станет сжигание чучела Масленицы.Кроме того, праздничная программа пройдет в Архитектурно-этнографическом музее-заповеднике "Щелоковский хутор" 26 февраля. Программа будет рассчитана на целый день.