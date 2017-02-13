Нижегородец подозревается в покушении на убийство ножом соседа после беспричинной драки Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Нижнего Новгорода подозревается в покушении на убийство ножом соседа после беспричинной драки. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области 13 февраля 2017 года.Следователи полагают, что 41-летний подозреваемый совершил это преступление днем 9 февраля 2017 года в своей квартире, которая расположена в доме по ул. Дружба Ленинского района, когда сосед находился у него в гостях и они распивали алкогольные напитки.По версии следствия, в ходе распития спиртного гость беспричинно избил хозяина, после чего покинул квартиру. В ответ на это подозреваемый, взяв нож, догнал соседа на лестничной площадке и нанес ему два ранения в область груди.Потерпевшего госпитализировали в больницу и оказали медицинская помощь, благодаря которой он выжил. Подозреваемого задержали, свою вину он признал частично. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).