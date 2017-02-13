Трое жителей Богородска Нижегородской области предстанут перед судом по обвинению в краже оград с кладбища Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Трое жителей Богородска Нижегородской области предстанут перед судом по обвинению в краже металлических оградок и калиток с одного из кладбищ города. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 13 февраля 2017 года.Согласно информации, двое неоднократно судимых граждан и юридически не судимая гражданка обвиняются по п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ, п. "а, в" ч. 2 ст. 158 УК РФ.Материальный ущерб оценивается в сумму 65,7 тысяч рублей. Похищенное имущество обвиняемые сдавали в пункт приема лома металла, а вырученные денежные средства тратили на приобретение спиртного.