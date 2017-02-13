Более 12 тысяч нижегородцев приняли участие во всероссийской гонке "Лыжня России-2017" Спорт

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области (Юлия Горшкова)

Более 12 тысяч нижегородцев приняли участие во всероссийской гонке "Лыжня России-2017". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 13 февраля.Согласно информации, шестой зимний фестиваль и 35-я всероссийская гонка "Лыжня России–2017" прошли в пос. Новинки. Вместе с нижегородцами в соревнованиях принял участие губернатор Валерий Шанцев.В этом году "Лыжня России" впервые прошла в новом формате массового старта: все, кто бежал дистанции 5 и 10 км, вышли на старт одновременно. Помимо классических забегов (на 5 и 10 км), в рамках спортивной программы были организованы забег почетных гостей на 2018 м, командный семейный забег и "брендированный" забег (соревнования нижегородских компаний).По словам главы региона, он обязательно выходит на лыжню в среднем четыре-пять раз за зиму, хотя больше предпочитает теннис и плавание: "Лыжи – это удивительный вид спорта, в нашем детстве, кроме лыж, были только коньки и футбол. И уж точно раньше не было такого инвентаря и экипировки, как сейчас".Всех гостей и участников зимнего фестиваля также ждала масштабная развлекательная программа с выступлениями артистов, анимацией для детей, конкурсами с подарками, работала полевая кухня.Во время мероприятия нижегородцы смогли посетить локацию, посвященную Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России и городу-организатору Нижнему Новгороду. Каждый мог получить любую информацию о предстоящем ЧМ, выиграть уникальные призы в спортивных конкурсах и сделать фотографии. Призы с символикой мундиаля можно было выиграть и в конкурсе "Навстречу Чемпионату мира!".Президент федерации лыжных гонок области Сергей Ольнев, комментируя соревнований "Лыжня России-2017", сказал: "В этом году мы впервые проводим "Лыжню России" в районе пос. Новинки: здесь больше пространства, прекрасная поляна, которая дает возможность организовать по настоящему массовый старт для всех желающих. На мой взгляд, получился замечательный праздник. С учетом 42 районов области, где организованы самостоятельные соревнования в рамках "Лыжни России", в этот день в мероприятиях приняли участие более 12 тысяч нижегородцев. Из года в год эта цифра остается стабильно высокой, что, на мой взгляд, говорит о любви нижегородцев к спорту. Особенный приток в спортшколы и интерес к лыжам возник после зимней Олимпиады в Сочи, когда сразу три российских лыжника заняли пьедестал почета в гонке на 50 км".Всем победителям лыжной гонки были вручены кубки и подарочные сертификаты от генерального партнёра мероприятия - компании "Максидом".СПРАВКА:Соревнования "Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года. Сегодня это самый большой зимний праздник для поклонников лыжного спорта в России. 35-я массовая лыжная гонка прошла одновременно в 72 регионах Российской Федерации и объединила около полумиллиона любителей зимних видов спорта.