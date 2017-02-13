Более 30 представителей СМИ приняли участие в пресс-блог-туре Волго-Вятского Сбербанка Бизнес

SberDrive Фото: Сбербанк

Более 30 представителей СМИ приняли участие в пресс-блог-туре Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк. Об этом сообщает пресс-служба банка.Встреча прошла в Нижнем Новгороде с 8 по 10 февраля формате пресс-блог-тура под названием #SberDrive. В нем приняли участие представители СМИ и блогосферы из соседних регионов обслуживания банка: Татарстана, Чувашии, Мордовии, Марий Эл, Кировской и Владимирской областей.Как сообщает пресс-служба, утром 8 февраля представители СМИ и блогеры приняли участие в квесте, где необходимо было решить задачи на скорость и смекалку. Игра была совмещена с экскурсией по Нижнему Новгороду, участники узнали все про здание Центрального банка, появление первых сберкасс и кредитование местного купечества.Днем участники тура смогли пообщаться с "первым лицом" Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петром Колтыпиным в ходе пресс-конференции. Он рассказал о том, с какими результатами банк закончил 2016 год, какие масштабные перемены предстоят в ближайшие четыре года согласно стратегии развития до 2020 года, а также ответил на вопросы участников тура.После завершения пресс-конференции гости отправились на экскурсию в централизованный автоматизированный архив Сбербанка, где используются передовые технологии в хранении конфиденциальной информации.День завершился вечерним мероприятием в Центре современного искусства "Арсенал". Здесь гостей ждала еще одна экскурсия - по выставочным залам музея, а также конкурсы и викторины. Все гости получили брендированные сувениры и подарки от Сбербанка.Участники оценили уровень организации пресс-блог-тура и пожелали, чтобы такой формат встреч стал традиционными.СПРАВКА:Волго-Вятский банк Сбербанка России - один из 14 территориальных банков Сбербанка России. Осуществляет обслуживание клиентов в следующих регионах: Нижегородская, Кировская, Владимирская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл. Филиальная сеть банка насчитывает более 1,3 тысячи подразделений.