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Происшествия

Суд рассмотрит дело по обвинению жителя Арзамаса Нижегородской области в мошенничестве на 2 млн рублей

13 февраля 2017 13:44  [232] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд рассмотрит дело по обвинению жителя Арзамаса Нижегородской области в мошенничестве на 2 млн рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 13 февраля 2017 года.

Было установлено, что обвиняемый, используя свои доверительные отношения со знакомым, в декабре 2014 года попросил у него взаймы 150 тысяч рублей якобы на ремонт в недавно купленной им квартире в Нижнем Новгороде, что не соответствовало действительности. Они заключили договор займа, по которому обвиняемый был обязан вернуть долг до 25 февраля 2015 года с ежемесячной уплатой процентов в размере 10%. В январе обвиняемый попросил дать ему в долг еще 100 тысяч, обещая и эти деньги вернуть с процентами. После этого до 19 января 2016 он еще трижды встречался со своим знакомым и под разными предлогами "занимал" у него подобным способом денежные средства. Общая сумма ущерба составила около 1,3 млн рублей. Обвиняемый воспользовался доверительными отношениями еще с двумя знакомыми - действуя тем же самым способом, занял у них деньги.

Полученное он тратил на личные нужды, от выполнения своих обязательств перед знакомыми отказался, от встреч с ними уклонился, причиненный ущерб не возместил. В результате в период с декабря 2014 года по январь 2016 года он присвоил в общей сумме 1 995 929 рублей.

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