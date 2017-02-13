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Происшествия

Сотрудница нижегородского магазина предстанет перед судом по обвинению в растрате 327 тысяч рублей

13 февраля 2017 13:49  [145] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сотрудница магазина из Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в растрате почти 327 тысяч рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Установлено, что гражданка, являясь сотрудницей одного из магазинов, а принадлежащему обществу с ограниченной ответственностью (ООО) и расположенному в Пильненском районе, неоднократно забирала деньги из главной кассы и присваивала их себе. Всего женщина нанесла ООО ущерб на сумму 326,8 тысяч рублей.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения).

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