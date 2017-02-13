Сотрудница нижегородского магазина предстанет перед судом по обвинению в растрате 327 тысяч рублей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сотрудница магазина из Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в растрате почти 327 тысяч рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.Установлено, что гражданка, являясь сотрудницей одного из магазинов, а принадлежащему обществу с ограниченной ответственностью (ООО) и расположенному в Пильненском районе, неоднократно забирала деньги из главной кассы и присваивала их себе. Всего женщина нанесла ООО ущерб на сумму 326,8 тысяч рублей.Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения).