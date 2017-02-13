Более 400 тысяч нижегородцев имеют транспортные карты по итогам 2016 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Более 400 тысяч нижегородцев имеют транспортные карты по итогам 2016 года. Об этом директор ООО "Ситикард" Юрий Рябиков сообщил на заседании постоянной комиссии Гордумы по транспорту и связи 13 февраля.



По его словам, всего за истекший период компания зафиксировала 137 млн поездок пользователей муниципального транспорта. Всего транспортными картами разного типа на данный момент владеет порядка 400 тысяч жителей Нижнего Новгорода. В перечень карт входят гражданские и персональные транспортные карты, льготные карты, карты оплаты парковки, карты пригородных поездок и совмещенные банковские транспортные карты. Рябиков отметил, что к существующей системе 2016 году удалось добавить мобильное приложение "Ситикард".



Основной задачей на текущий год руководитель предприятия назвал переход к бескондукторной системе оплаты проезда.



"Доля оплаты труда кондукторам занимает до 25% выручки от общего объема. Это колоссальные затраты, которые можно заменить электроникой. Для этого надо ввести более гибкую систему тарифов, чтобы мотивировать пользователей перейти от налички к безналичному расчету. Также тарифы должны предусматривать пересадки с одного вида транспорта на другой с ограничением по времени. Такой тариф требуется вводить для всех видов транспорта. Кроме того, необходимо учитывать изменение в законодательстве. Сейчас частные перевозчики неподконтрольны. В связи с этим необходимо при формировании правил перевозки пассажиров добавить требование, которое позволило бы сферу частных перевозок поставить под контроль", - отметил Рябиков.



По словам председателя комиссии по транспорту и связи Гордумы Алексея Гойхмана, в настоящее время членами комиссии дано поручение разработать схему погашения задолженности горадминистрации перед "Ситикардом".



Более 400 тысяч нижегородцев имеют транспортные карты по итогам 2016 года. Об этом директор ООО "Ситикард" Юрий Рябиков сообщил на заседании постоянной комиссии Гордумы по транспорту и связи 13 февраля.По его словам, всего за истекший период компания зафиксировала 137 млн поездок пользователей муниципального транспорта. Всего транспортными картами разного типа на данный момент владеет порядка 400 тысяч жителей Нижнего Новгорода. В перечень карт входят гражданские и персональные транспортные карты, льготные карты, карты оплаты парковки, карты пригородных поездок и совмещенные банковские транспортные карты. Рябиков отметил, что к существующей системе 2016 году удалось добавить мобильное приложение "Ситикард".Основной задачей на текущий год руководитель предприятия назвал переход к бескондукторной системе оплаты проезда."Доля оплаты труда кондукторам занимает до 25% выручки от общего объема. Это колоссальные затраты, которые можно заменить электроникой. Для этого надо ввести более гибкую систему тарифов, чтобы мотивировать пользователей перейти от налички к безналичному расчету. Также тарифы должны предусматривать пересадки с одного вида транспорта на другой с ограничением по времени. Такой тариф требуется вводить для всех видов транспорта. Кроме того, необходимо учитывать изменение в законодательстве. Сейчас частные перевозчики неподконтрольны. В связи с этим необходимо при формировании правил перевозки пассажиров добавить требование, которое позволило бы сферу частных перевозок поставить под контроль", - отметил Рябиков.По словам председателя комиссии по транспорту и связи Гордумы Алексея Гойхмана, в настоящее время членами комиссии дано поручение разработать схему погашения задолженности горадминистрации перед "Ситикардом". Ранее сообщалось , что с середины 2017 года администрация планирует запустить пилотный проект по присоединению к общегородской системе АСКОП ряда частных маршрутов, что позволить "частникам" перевозить льготные категории граждан.

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