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Общество

Синоптики прогнозируют в Нижегородской области морозы до -18º в ночное время 15-17 февраля

13 февраля 2017 14:13  [209] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют в Нижегородской области морозы до -18º в ночное время 15-17 февраля. Об этом сообщает гидрометцентр.

Согласно информации, 13 февраля ожидаются слабые морозы с температурой воздуха не ниже -4°, на западе области до -1°. Местами пройдет небольшой снег. Под влиянием антициклона ночью подморозит до -6…-9°, на дорогах сохранятся наледи.

14 февраля погодные условия изменятся: циклон с Атлантики принесет плотные облака, снегопады, метели, гололеды, мокрый снег, порывистый юго-западный ветер. Температура днем повысится до 0…-3°. Атмосферное давление резко понизится почти на 20 мм рт ст. Неблагоприятные явления прогнозируются и на дорогах.

15-17 февраля вновь ситуацией завладеет антициклон. Ожидается переменная облачность, существенных осадков не предвидится. Температура воздуха при северном ветре ночью понизится к 16-17 февраля до -10…-14°, при прояснениях на востоке до -16…-18º, днем не выше -5°, на востоке на 2-3 градуса ниже.

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