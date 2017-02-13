Синоптики прогнозируют в Нижегородской области морозы до -18º в ночное время 15-17 февраля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют в Нижегородской области морозы до -18º в ночное время 15-17 февраля. Об этом сообщает гидрометцентр.Согласно информации, 13 февраля ожидаются слабые морозы с температурой воздуха не ниже -4°, на западе области до -1°. Местами пройдет небольшой снег. Под влиянием антициклона ночью подморозит до -6…-9°, на дорогах сохранятся наледи.14 февраля погодные условия изменятся: циклон с Атлантики принесет плотные облака, снегопады, метели, гололеды, мокрый снег, порывистый юго-западный ветер. Температура днем повысится до 0…-3°. Атмосферное давление резко понизится почти на 20 мм рт ст. Неблагоприятные явления прогнозируются и на дорогах.15-17 февраля вновь ситуацией завладеет антициклон. Ожидается переменная облачность, существенных осадков не предвидится. Температура воздуха при северном ветре ночью понизится к 16-17 февраля до -10…-14°, при прояснениях на востоке до -16…-18º, днем не выше -5°, на востоке на 2-3 градуса ниже.