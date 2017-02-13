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Происшествия

Нарушения закона выявила прокуратура при строительстве кафе McDonald’s в Нижнем Новгороде

13 февраля 2017 14:14  [794] Происшествия
McDonald’s (Фото: McDonald’s)

McDonald’s

Фото: McDonald’s

Нарушения закона выявила прокуратура при строительстве ресторана McDonald’s в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинского района города.

По данным ведомства, нарушения миграционного законодательства в части незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан выявлены при проверке строительства этого кафе по адресу ул. Космонавта Комарова, д. 18а.

Во время проверки сотрудники прокуратуры установили, что в это время там проводились монолитные работы, которые осуществляли четыре гражданина Узбекистана. При этом у одного из них не было разрешительных документов на трудовую деятельности на территории РФ.

В связи с этим в отношении работодателя (которым является физическое лицо) возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства.). Это постановление направлено для рассмотрения в отдел по вопросам миграции №3 УМВД России по Нижнему Новгороду.

Ответственность за нарушение этой статьи КоАП для физических лиц предусматривает штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей.

Напомним, что сейчас в Нижнем Новгороде также ведется строительство кафе McDonald’s на Нижневолжской набережной.

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