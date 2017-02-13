Нарушения закона выявила прокуратура при строительстве кафе McDonald’s в Нижнем Новгороде Происшествия

McDonald’s Фото: McDonald’s



По данным ведомства, нарушения миграционного законодательства в части незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан выявлены при проверке строительства этого кафе по адресу ул. Космонавта Комарова, д. 18а.



Во время проверки сотрудники прокуратуры установили, что в это время там проводились монолитные работы, которые осуществляли четыре гражданина Узбекистана. При этом у одного из них не было разрешительных документов на трудовую деятельности на территории РФ.



В связи с этим в отношении работодателя (которым является физическое лицо) возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства.). Это постановление направлено для рассмотрения в отдел по вопросам миграции №3 УМВД России по Нижнему Новгороду.



Ответственность за нарушение этой статьи КоАП для физических лиц предусматривает штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей.



Нарушения закона выявила прокуратура при строительстве ресторана McDonald’s в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинского района города.По данным ведомства, нарушения миграционного законодательства в части незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан выявлены при проверке строительства этого кафе по адресу ул. Космонавта Комарова, д. 18а.Во время проверки сотрудники прокуратуры установили, что в это время там проводились монолитные работы, которые осуществляли четыре гражданина Узбекистана. При этом у одного из них не было разрешительных документов на трудовую деятельности на территории РФ.В связи с этим в отношении работодателя (которым является физическое лицо) возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства.). Это постановление направлено для рассмотрения в отдел по вопросам миграции №3 УМВД России по Нижнему Новгороду.Ответственность за нарушение этой статьи КоАП для физических лиц предусматривает штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей. Напомним , что сейчас в Нижнем Новгороде также ведется строительство кафе McDonald’s на Нижневолжской набережной.

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