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Общество

Бюджет не предусматривает деньги на организацию нижегородского автопарка школьных автобусов в 2017 году, - Александр Голофастов

13 февраля 2017 14:26  [258] Общество
Александр Голофастов (Фото: НИА Нижний Новгород)

Александр Голофастов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Бюджет Нижнего Новгорода не предусматривает деньги на организацию автопарка школьных автобусов в 2017 году. Об этом директор департамента транспорта горадминистрации Александр Голофастов сообщил в ходе заседания постоянной комиссии Гордумы по транспорту и связи 13 февраля.

По его словам, вопрос появления такого автопарка обсуждался еще в 2016 году. Однако его создание связано с крупными финансовыми вложениями, в частности, с формированием специальной дополнительной диспетчерской службы и отдельной системы техобслуживания транспорта. При этом Голофастов отметил, что на обновление автопарка и приобретение специальных машин для такого автопарка у горадминистарции также нет средств.

По словам председателя комиссии по транспорту и связи Гордумы Алексея Гойхмана, ответственность за исправность транспорта, который используется для перевозки детей, должна лежать на МП "Нижегородпассажиравтотранс".

По итогам заседания члены комиссии приняли решение проработать вопрос адаптации существующего автопарка под нужды школьных перевозок в зависимости от сезона, в частности, во время учебного года.

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