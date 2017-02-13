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Общество

Количество нуждающихся в реконструкции к ЧМ-2018 остановочных павильонов в Нижнем Новгороде увеличилось вдвое в 2017 году

13 февраля 2017 15:08  [365] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Количество нуждающихся в реконструкции к ЧМ-2018 остановочных павильонов в Нижнем Новгороде увеличилось вдвое по сравнению с данными октября 2016 года – с 463 до 963. Об этом директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства горадминистрации Андрей Жижин сообщил в рамках заседания профильной комиссии Думы Нижнего Новгорода 13 февраля.

По его словам, в настоящее время из существующих 1200 остановок 963 нуждаются в реконструкции, 227 – в полной замене. Стоимость замены одного остановочного модуля составляет 180 тысяч рублей. Кроме того, должны быть вновь установлены еще 45 павильонов. Всего для замены и ремонта объектов требуется 48 млн 960 тысяч рублей.

Жижин также отметил, что в реконструкции нуждается 31 разворотная площадка для автобусов, для еще 19 требуется замена асфальтобетонного покрытия. На данные цели необходимо еще 80 млн рублей, которых на данный момент в бюджете города не предусмотрено. Он также напомнил, что ранее объявленный аукцион на реконструкцию остановочных павильонов с привлечением инвесторов был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Напомним, что в 2016 году Андрей Жижин сообщал, что к 2018 году из 1,2 тысяч остановочных пунктов необходимо привести в нормативное состояние 463 павильона.

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