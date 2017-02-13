Двое уроженцев Азербайджана предстанут перед судом по обвинению в серии краж в Богородском районе Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двое уроженцев Азербайджана предстанут перед судом по обвинению в серии краж в Богородском районе Нижегородской области. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 13 февраля 2017 года.Согласно информации, они обвиняются по п.п. "а, б, в" ч. 2 ст. 158 УК РФ, п.п. "б, в" ч. 2 ст. 158 УК РФ, п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ, п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ, п. "а, б" ч. 2 ст. 158 УК РФБыло установлено, что в период с начала до середины марта 2016 года обвиняемые по предварительному сговору тайно похищали чужое имущество, незаконно проникая в помещение в строящихся домах на территории нескольких населенных пунктов Богородского района. При этом они использовали заранее приготовленные фонарик, гвоздодер и топорик."Они похищали строительную и бытовую технику, одежду, сотовые телефоны и иное имущество, принадлежащее потерпевшим. Общий ущерб от совершенного преступления составил 1,3 млн рублей", - говорится в сообщении.