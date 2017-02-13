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Спорт

"Гонка "Лыжня России" органично укладывается в концепцию "Окского берега" - экологически чистого района", - Андрей Рындовский

13 февраля 2017 15:00  [180] Спорт
Гонка Лыжня России в ЖК Окский берег (Фото: Оргкомитет мероприятия)

Гонка Лыжня России в ЖК Окский берег

Фото: Оргкомитет мероприятия

"Гонка "Лыжня России" органично укладывается в концепцию "Окского берега" - экологически чистого района", - сказал генеральный директор инвестиционной группы компаний (ИГК) "ЭкоГрад" (руководитель проекта "Окский берег") Андрей Рындовский, комментируя всероссийскую гонку "Лыжня России-2017", которая прошла на территории ЖК "Окский берег".

"Мероприятие "совершенно органично укладывается в концепцию "Окского берега", так как создавался молодежный, семейный, спортивно-ориентированный, экологически чистый, новый город района. Не случайно мы называемся "первым экоградом". Эту традицию мы начали, и будем продолжать дальше", - отметил Андрей Рындовский.

По словам, депутата Законодательного собрания, председателя комитета по социальным вопросам Надира Хафизова, он просто не смог не посетить спортивное мероприятие такого масштаба, да еще и в жилом комплексе, в котором активно реализуются и социальные проекты, и государственные программы (например, жилищная федеральная программа "Жилье для российской семьи"). Как отметил Надир Хафизов, "в составе восьми программ, которые ведет социальный комитет ЗС НО, спорт - одна из основных", поэтому он на мероприятии "и по должности, и по призванию, по зову души".

35-ая Юбилейная гонка "Лыжня России", которая проводится в России ежегодно с 1982 года, прошла в Нижнем Новгороде в ЖК "Окский берег" 11 февраля 2017 года. Нижегородская область - один из 72 регионов РФ. В Нижегородской области на старт вышло более 12 тысяч человек, самому старшему лыжнику было 87 лет, самому младшему - 1 год и 8 месяцев.

В этом году организаторы перенесли старты с привычного Щелковского хутора на новую площадку - в Богородский район, ЖК "Окский берег". Перед массовым забегом состоялось торжественная церемония открытия мероприятия при участии губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, депутата ЗС НО Надира Хафизова и генерального директора ИГК "ЭкоГрад" Андрей Рындовского.

Помимо классических забегов в рамках спортивной программы также были организованы семейный и "брендированный" забеги (соревнования компаний) и забег почетных гостей на 2018 м, в котором принял участие губернатор Валерий Шанцев. Губернатор отметил хорошую организацию мероприятия и поблагодарил участников и гостей за внимание к спортивному празднику.

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