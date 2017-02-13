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Экономика

Горадминистрация планирует увеличить расходы бюджета Нижнего Новгорода на 35 млн рублей

13 февраля 2017 15:56  [145] Экономика
Администрация Нижнего Новгорода (Фото: НИА Нижний Новгород)

Администрация Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Горадминистрация планирует увеличить расходы бюджета Нижнего Новгорода на 35 млн рублей. Об этом директор департамента финансов горадминистрации Юрий Мочалкин сообщил в ходе заседания постоянной комиссии Гордумы по экономике, промышленности и предпринимательству 13 февраля 2017 года.

Он отметил, что также на 35 млн рублей планируется увеличить доходы, из которых 19 млн рублей (остаток от 2016 года) планируется вложить в Дорожный фонд до конца зимы Еще 7 млн рублей будут направлены на погашение задолженности, возникшей при строительстве ФОКов, 5,5 млн рублей – на погашение различных задолженностей истекшего года, 3,5 млн рублей - на поддержку муниципальных учреждений.

Обновленные параметры бюджета будут выглядеть следующим образом: доходы составят 26,5 млрд рублей, расходы - 29,5 млрд рублей, дефицит - 3 млрд рублей.

Напомним, что основные характеристики бюджета на 2017 год при его принятии в декабре 2016 года выглядели следующим образом: доходы - 26,2 млрд рублей (на 4,1 млрд рублей больше, чем первоначальные доходы 2016 года), расходы - 27,11 млрд рублей (рост составил 4,21 млрд рублей), дефицит - 942,6 млн рублей (рост - более 107 млн рублей).

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