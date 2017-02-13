Выставка картин художника-импрессиониста Арона Буха впервые проходит в Нижнем Новгороде с 1 февраля по 1 марта Культура и отдых

Выставка Арона Буха в галерее FUTURO Фото: аккаунт в соцсетях

Выставка картин московского художника-импрессиониста Арона Буха впервые проходит в Нижнем Новгороде с 1 февраля по 1 марта 2017 года. Об этом сообщают организаторы.Выставка живописи и графики "Арон Бух. Вырваться из плена правильности" (без возрастных ограничений) представлена в галерее FUTURO. Для детей, школьников и пенсионеров - вход свободный.График работы галереи: среда - воскресенье с 12:00 до 20:00. Понедельник, вторник - выходной. Адрес, где расположена галерея FUTURO - ул.Рождественская, 6, 2 этаж.