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Культура и отдых

Выставка картин художника-импрессиониста Арона Буха впервые проходит в Нижнем Новгороде с 1 февраля по 1 марта

13 февраля 2017 16:03  [183] Культура и отдых
Выставка Арона Буха в галерее FUTURO (Фото: аккаунт в соцсетях)

Выставка Арона Буха в галерее FUTURO

Фото: аккаунт в соцсетях

Выставка картин московского художника-импрессиониста Арона Буха впервые проходит в Нижнем Новгороде с 1 февраля по 1 марта 2017 года. Об этом сообщают организаторы.

Выставка живописи и графики "Арон Бух. Вырваться из плена правильности" (без возрастных ограничений) представлена в галерее FUTURO. Для детей, школьников и пенсионеров - вход свободный.

График работы галереи: среда - воскресенье с 12:00 до 20:00. Понедельник, вторник - выходной. Адрес, где расположена галерея FUTURO - ул.Рождественская, 6, 2 этаж.

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