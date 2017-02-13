Нижегородец приговорен к двум годам колонии за избиение пытавшегося призвать его к тишине полицейского
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Житель Нижегородской области приговорен к двум годам колонии за избиение пытавшегося призвать его к тишине полицейского. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 13 февраля 2017 года.
Установлено, что житель г. Кулебки в ночь на 29 июля 2016 года в нетрезвом состоянии находился на одной из улиц города, нарушая тишину. В связи с этим жители улицы вызвали сотрудников полиции, которые приехали в рамках закона "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Нижегородской области".
Однако при попытке утихомирить мужчину, тот набросился на одного из полицейских и несколько раз ударил его, причинив телесные повреждения.
Мужчина обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ст. 318 ч.1 УК РФ - применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
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