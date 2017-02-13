Инвестор планирует отреставрировать здание ДК имени Ленина до 2023 года Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Инвестор планирует отреставрировать здание Дворец культуры (ДК) имени Ленина до 2023 года. Об этом представитель организации инвестора НРОО "Содействие развития детей и молодежи "Перспектива" Михаил Маслов сообщил в ходе рабочего совещания инвестиционного проекта реконструкции и реставрации объекта "Дворец культуры имени Ленина" 13 февраля 2017 года.



По его словам, на данный момент проведены исследования несущих конструкций и всего здания в целом и выявлено, что нельзя ограничиться только капремонтом объекта, необходима полная реконструкция.



В планах компании к 2017 году – разработать научно-проектную документацию, а в течение 2018 года – согласовать ее. Непосредственно процесс реконструкции продлится с 2019 по 2021 год, а в 2022 году инвестор планирует провести приемку здания и сдать его в эксплуатацию. Инвестор обязался до весны 2018 года убрать синий забор вокруг объекта и завесить фасад банером.



Как было отмечено на совещании, средства на реконструкцию – это частные вложения инвестора, имя которого не раскрывается. Представитель инвестора не уточнил итоговую сумму, которая потребуется на реконструкцию, но согласился с тем, что на это потребуется более 1 млрд рублей. Стоимость проектно-сметной документации ориентировочно составляет около 100 млн рублей.



"Мы обязуемся сохранить исторический облик здания и его культурно-досуговую составляющую. В рамках проекта планируется создание студенческого кампуса со своим номерным фондом, досуговой площадки, библиотеки, медиатеки и спортивного центра. Кроме того, мы планируем возродить на базе ДК детские кружки", - рассказал Михаил Маслов.



В рамках обсуждения проекта депутат Гордумы Нижнего Новгорода Марк Фельдман отметил, что для успешной реализации проекта необходима прозрачность намерений инвестора. "Ни один бизнесмен не вложит такую сумму, не ожидая от этого коммерческой прибыли", - добавил он. Представитель инвестора с данным доводом согласился, подтвердив, что проект является коммерческим, но культурная составляющая будет сохранена.



Доля горадминистрации по площадям реконструированного здания составит порядка 20%. По итогам совещания глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин вместе с депутатами Гордумы предложил поддержать проект.











СПРАВКА:

Дворец культуры им. Ленина построен в 1927 году по проекту архитекторов Мичурина, Новикова, Полтанова и Чистова. Изначально носил название Дворец труда для рабочих.



Нижегородская региональная общественная социально-спортивная организация "Континент" создана в декабре 2013 года, в 2015 году переименована в НРОО "Перспектива". Председатель правления - Михаил Маслов. Согласно ЕГРЮЛ, имеет право на физкультурно-оздоровительную и зрелищно-развлекательную деятельности, "деятельность в области спорта". Инвестор планирует отреставрировать здание Дворец культуры (ДК) имени Ленина до 2023 года. Об этом представитель организации инвестора НРОО "Содействие развития детей и молодежи "Перспектива" Михаил Маслов сообщил в ходе рабочего совещания инвестиционного проекта реконструкции и реставрации объекта "Дворец культуры имени Ленина" 13 февраля 2017 года.По его словам, на данный момент проведены исследования несущих конструкций и всего здания в целом и выявлено, что нельзя ограничиться только капремонтом объекта, необходима полная реконструкция.В планах компании к 2017 году – разработать научно-проектную документацию, а в течение 2018 года – согласовать ее. Непосредственно процесс реконструкции продлится с 2019 по 2021 год, а в 2022 году инвестор планирует провести приемку здания и сдать его в эксплуатацию. Инвестор обязался до весны 2018 года убрать синий забор вокруг объекта и завесить фасад банером.Как было отмечено на совещании, средства на реконструкцию – это частные вложения инвестора, имя которого не раскрывается. Представитель инвестора не уточнил итоговую сумму, которая потребуется на реконструкцию, но согласился с тем, что на это потребуется более 1 млрд рублей. Стоимость проектно-сметной документации ориентировочно составляет около 100 млн рублей."Мы обязуемся сохранить исторический облик здания и его культурно-досуговую составляющую. В рамках проекта планируется создание студенческого кампуса со своим номерным фондом, досуговой площадки, библиотеки, медиатеки и спортивного центра. Кроме того, мы планируем возродить на базе ДК детские кружки", - рассказал Михаил Маслов.В рамках обсуждения проекта депутат Гордумы Нижнего Новгорода Марк Фельдман отметил, что для успешной реализации проекта необходима прозрачность намерений инвестора. "Ни один бизнесмен не вложит такую сумму, не ожидая от этого коммерческой прибыли", - добавил он. Представитель инвестора с данным доводом согласился, подтвердив, что проект является коммерческим, но культурная составляющая будет сохранена.Доля горадминистрации по площадям реконструированного здания составит порядка 20%. По итогам совещания глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин вместе с депутатами Гордумы предложил поддержать проект. В декабре 2016 года сообщалось, что администрация Канавинского района Нижнего Новгорода ожидает начала реконструкции нижегородского ДК им. Ленина в середине 2017 года. Ранее также сообщалось , что инвестор планирует вложить около 550 млн рублей в реконструкцию ДК им. Ленина в Канавинском районе. В мае 2015 года зампредседателя КУГИ Владимир Белов сообщал, что социально-спортивная организация "Континент" намерена восстановить Дворец культуры до октября 2017 года . В апреле 2015 года, согласно информации администрации, организация поменяла свое название на НРОО "Перспектива".СПРАВКА:Дворец культуры им. Ленина построен в 1927 году по проекту архитекторов Мичурина, Новикова, Полтанова и Чистова. Изначально носил название Дворец труда для рабочих.Нижегородская региональная общественная социально-спортивная организация "Континент" создана в декабре 2013 года, в 2015 году переименована в НРОО "Перспектива". Председатель правления - Михаил Маслов. Согласно ЕГРЮЛ, имеет право на физкультурно-оздоровительную и зрелищно-развлекательную деятельности, "деятельность в области спорта".

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