Ростелеком
Последние новости рубрики Происшествия
13 февраля 2017 16:55  [164] Около 900 тысяч похитили две женщины под видом соцработников у двух нижегородских пенсионерок
13 февраля 2017 16:48  [1111] Медсестра нижегородской больницы приговорена к двум годам ограничения свободы за гибель младенца от инфекции
13 февраля 2017 16:32  [152] Нижегородец приговорен к двум годам колонии за избиение пытавшегося призвать его к тишине полицейского
13 февраля 2017 15:17  [150] Двое уроженцев Азербайджана предстанут перед судом по обвинению в серии краж в Богородском районе Нижегородской области
13 февраля 2017 14:14  [793] Нарушения закона выявила прокуратура при строительстве кафе McDonald’s в Нижнем Новгороде
13 февраля 2017 13:49  [145] Сотрудница нижегородского магазина предстанет перед судом по обвинению в растрате 327 тысяч рублей
13 февраля 2017 13:44  [231] Суд рассмотрит дело по обвинению жителя Арзамаса Нижегородской области в мошенничестве на 2 млн рублей
13 февраля 2017 12:14  [191] Трое жителей Богородска Нижегородской области предстанут перед судом по обвинению в краже оград с кладбища
13 февраля 2017 11:37  [149] Нижегородец подозревается в покушении на убийство ножом соседа после беспричинной драки
13 февраля 2017 11:01  [257] Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в совершении насильственных действий сексуального характера
Происшествия

Медсестра нижегородской больницы приговорена к двум годам ограничения свободы за гибель младенца от инфекции

13 февраля 2017 16:48  [1111] Происшествия
Медсестра нижегородской больницы приговорена к двум годам ограничения свободы за гибель младенца от инфекции (Фото: НИА Нижний Новгород)

Медсестра нижегородской больницы приговорена к двум годам ограничения свободы за гибель младенца от инфекции

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Медсестра больницы в Нижегородской области приговорена к двум годам ограничения свободы за гибель младенца от инфекции. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области 13 февраля 2017 года.

Установлено, что 32-летняя обвиняемая летом 2015 года перед тем, как поставить внутривенный катетер новорожденному мальчику, не обработала надлежащим образом свои руки и, нарушив правила асептики и антисептики, занесла ему инфекцию. В результате этого младенец скончался.

В ходе предварительного расследования женщина свою вину не признала.

Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие выполнения лицом своих профессиональных обязанностей) и назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Масленица
Газпромбанк
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph