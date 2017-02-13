Медсестра нижегородской больницы приговорена к двум годам ограничения свободы за гибель младенца от инфекции
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Медсестра больницы в Нижегородской области приговорена к двум годам ограничения свободы за гибель младенца от инфекции. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области 13 февраля 2017 года.
Установлено, что 32-летняя обвиняемая летом 2015 года перед тем, как поставить внутривенный катетер новорожденному мальчику, не обработала надлежащим образом свои руки и, нарушив правила асептики и антисептики, занесла ему инфекцию. В результате этого младенец скончался.
В ходе предварительного расследования женщина свою вину не признала.
Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие выполнения лицом своих профессиональных обязанностей) и назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы.
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