Управление АТИ горадминистрации намерено активизировать работу с несанкционированной уличной торговлей в Нижнем Новгороде Общество

Уличная торговля в районе железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Управление административно-технической инспекции (АТИ) горадминистрации намерено активизировать работу с несанкционированной уличной торговлей в Нижнем Новгороде. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении административно-технического и муниципального контроля администрации.



В управлении пояснили, что к лету 2018 года в Нижнем Новгороде планируется разработать комплекс мер по обеспечению правопорядка в местах массового пребывания людей, в том числе по упорядочиванию уличной торговли. Более подробной информации в настоящее время в администрации Нижнего Новгорода нет.



Со своей стороны, управление планирует активизировать работу с несанкционированной уличной торговлей. "Сейчас рейды по выявлению незаконных торговцев проходят во всех районах Нижнего Новгорода в среднем один-два раза в неделю, а также внепланово - по обращениям жителей. Вместе с тем, инспекторы анализируют и совершенствуют свою деятельность в этой сфере. По итогам 2017 года будет проведен сравнительный анализ работы по упорядочиванию уличной торговли за два года и сделаны выводы о том, как улучшить сложившуюся ситуацию к 2018 году", - сказали в управлении административно-технического и муниципального контроля.



Управление административно-технической инспекции (АТИ) горадминистрации намерено активизировать работу с несанкционированной уличной торговлей в Нижнем Новгороде. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении административно-технического и муниципального контроля администрации.В управлении пояснили, что к лету 2018 года в Нижнем Новгороде планируется разработать комплекс мер по обеспечению правопорядка в местах массового пребывания людей, в том числе по упорядочиванию уличной торговли. Более подробной информации в настоящее время в администрации Нижнего Новгорода нет.Со своей стороны, управление планирует активизировать работу с несанкционированной уличной торговлей. "Сейчас рейды по выявлению незаконных торговцев проходят во всех районах Нижнего Новгорода в среднем один-два раза в неделю, а также внепланово - по обращениям жителей. Вместе с тем, инспекторы анализируют и совершенствуют свою деятельность в этой сфере. По итогам 2017 года будет проведен сравнительный анализ работы по упорядочиванию уличной торговли за два года и сделаны выводы о том, как улучшить сложившуюся ситуацию к 2018 году", - сказали в управлении административно-технического и муниципального контроля. Напомним , что по данным городской администрации, в настоящее время в областном центре предусмотрено 2745 мест размещения нестационарных торговых объектов, и ни один из них не является торговой точкой, организованной по принципу "продажа с ящика" или "продажа с лотка". Подавляющим большинством нарушителей закона, регламентирующего уличную торговлю, являются физлица.

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