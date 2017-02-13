"Гонка "Лыжня России" - это возможность приобщиться к спорту всей семьей", - Герман Карачевский Спорт

Герман Карачевский Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) "Гонка "Лыжня России" - это возможность приобщиться к спорту всей семьей", - заявил НИА "Нижний Новгород" депутат Думы Нижнего Новгорода, четырёхкратный чемпион мира среди юниоров по лыжным гонкам, член сборной команды России на Олимпийских играх в Альбервилле в 1992 году Герман Карачевский, комментируя итоги прошедшего 11 февраля в поселке Новинки массового лыжного забега "Лыжня России-2017".



Герман Карачевский рассказал, что вместе с ним в забеге приняли участие и другие члены его семьи, в том числе дети и двухлетний внук. Депутат подчеркнул, что участие в забеге нижегородцев целыми семьями было отличительной чертой мероприятия.



По словам Карачевского, собственный результат он выяснять не стал, потому что больше внимания уделял своему внуку. "Я шел не за результатом, а провести время с семьей", - сказал он, добавив, что его племянник получил главный приз в гонке на 10 км.



Депутат также выразил мнение, что, несмотря на большое количество участников забега, еще больше лыжников собралось бы, если бы мероприятие организовали в воскресенье, а не субботу.



"Гонка "Лыжня России" - это возможность приобщиться к спорту всей семьей", - заявил НИА "Нижний Новгород" депутат Думы Нижнего Новгорода, четырёхкратный чемпион мира среди юниоров по лыжным гонкам, член сборной команды России на Олимпийских играх в Альбервилле в 1992 году Герман Карачевский, комментируя итоги прошедшего 11 февраля в поселке Новинки массового лыжного забега "Лыжня России-2017".Герман Карачевский рассказал, что вместе с ним в забеге приняли участие и другие члены его семьи, в том числе дети и двухлетний внук. Депутат подчеркнул, что участие в забеге нижегородцев целыми семьями было отличительной чертой мероприятия.По словам Карачевского, собственный результат он выяснять не стал, потому что больше внимания уделял своему внуку. "Я шел не за результатом, а провести время с семьей", - сказал он, добавив, что его племянник получил главный приз в гонке на 10 км.Депутат также выразил мнение, что, несмотря на большое количество участников забега, еще больше лыжников собралось бы, если бы мероприятие организовали в воскресенье, а не субботу. Напомним , более 12 тысяч нижегородцев приняли участие во всероссийской гонке "Лыжня России-2017". В этом году "Лыжня России" впервые прошла в новом формате массового старта: все, кто бежал дистанции 5 и 10 км, вышли на старт одновременно. Помимо классических забегов (на 5 и 10 км), в рамках спортивной программы были организованы забег почетных гостей на 2018 м, командный семейный забег и "брендированный" забег (соревнования нижегородских компаний).

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+