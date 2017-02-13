Ростелеком
Популярные комментарии за год
05 октября 2016 15:13  [3920] "Не исключаю, что Кириенко на новом посту вмешается в конфликт групп депутатов нижегородского Заксобрания", - Сергей Кочеров
02 ноября 2016 19:17  [3489] "Такое количество звезд, которые приедут на выставку в Нижний Новгород, в другом городе собрать было бы тяжело", - Сергей Казук
10 июня 2016 18:26  [3236] "Считаю целесообразной проверку законности безвозмездной передачи епархии усадьбы Приклонских-Рукавишниковых", - Жанна Потравко
06 июля 2016 15:31  [2812] "Справедливая Россия" рассчитывает получить не менее пяти мандатов по партсписку на выборах в ЗС НО", - Александр Бочкарев
28 ноября 2016 17:53  [2587] "Рано или поздно назначение Казачковой выльется в конфликт", - Константин Барановский
29 марта 2016 19:11  [2048] "Нижегородская область - один из ведущих субъектов РФ", - Владимир Путин
12 сентября 2016 15:52  [2043] "Завод Красный Якорь" будет иметь непосредственное отношение к решению задачи освоения Арктики", - Дмитрий Барыкин
31 марта 2016 13:14  [1978] "Запретов проведения культурных мероприятий и праздничных демонстраций на ул. Большой Покровской не будет", - Евгений Лебедев
16 января 2017 16:41  [1939] "Изменения по форме родительской платы за детсад коснутся примерно 20% детей в Нижнем Новгороде", - Ирина Тарасова
21 декабря 2016 16:26  [1927] "Я в разводе с марта 2015 года, квартиры в США принадлежат бывшей жене", - Иван Карнилин
Последние новости рубрики Спорт
13 февраля 2017 19:55  [455] Нижегородцы приняли участие во всероссийской гонке "Лыжня России-2017"
13 февраля 2017 18:15  [139] "Гонка "Лыжня России" - это возможность приобщиться к спорту всей семьей", - Герман Карачевский
13 февраля 2017 15:00  [179] "Гонка "Лыжня России" органично укладывается в концепцию "Окского берега" - экологически чистого района", - Андрей Рындовский
13 февраля 2017 12:24  [420] Более 12 тысяч нижегородцев приняли участие во всероссийской гонке "Лыжня России-2017"
10 февраля 2017 13:07  [363] Нижегородское правительство создало региональный оргкомитет по проведению ЧМ-2018
10 февраля 2017 12:36  [322] Открытый кубок Нижнего Новгорода по скалолазанию пройдет 11-12 февраля
09 февраля 2017 15:17  [299] БК "НН" проиграл "Хапоэлю" из Иерусалима со счетом 73:81 в матче топ-16 Еврокубка 8 февраля
08 февраля 2017 17:01  [343] Детская футбольная команда "Маринс Групп Сормово" в апреле примет участие в международном турнире
08 февраля 2017 15:17  [444] Гол нижегородского торпедовца Даниила Ильина принес сборной России победу в финале Универсиады в Алма-Ате 8 февраля
08 февраля 2017 11:47  [296] Более 400 нижегородских команд сыграли в юбилейном чемпионате школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ"
Спорт

"Гонка "Лыжня России" - это возможность приобщиться к спорту всей семьей", - Герман Карачевский

13 февраля 2017 18:15  [139] Спорт
Герман Карачевский (Фото: НИА Нижний Новгород)

Герман Карачевский

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) "Гонка "Лыжня России" - это возможность приобщиться к спорту всей семьей", - заявил НИА "Нижний Новгород" депутат Думы Нижнего Новгорода, четырёхкратный чемпион мира среди юниоров по лыжным гонкам, член сборной команды России на Олимпийских играх в Альбервилле в 1992 году Герман Карачевский, комментируя итоги прошедшего 11 февраля в поселке Новинки массового лыжного забега "Лыжня России-2017".

Герман Карачевский рассказал, что вместе с ним в забеге приняли участие и другие члены его семьи, в том числе дети и двухлетний внук. Депутат подчеркнул, что участие в забеге нижегородцев целыми семьями было отличительной чертой мероприятия.

По словам Карачевского, собственный результат он выяснять не стал, потому что больше внимания уделял своему внуку. "Я шел не за результатом, а провести время с семьей", - сказал он, добавив, что его племянник получил главный приз в гонке на 10 км.

Депутат также выразил мнение, что, несмотря на большое количество участников забега, еще больше лыжников собралось бы, если бы мероприятие организовали в воскресенье, а не субботу.

Напомним, более 12 тысяч нижегородцев приняли участие во всероссийской гонке "Лыжня России-2017". В этом году "Лыжня России" впервые прошла в новом формате массового старта: все, кто бежал дистанции 5 и 10 км, вышли на старт одновременно. Помимо классических забегов (на 5 и 10 км), в рамках спортивной программы были организованы забег почетных гостей на 2018 м, командный семейный забег и "брендированный" забег (соревнования нижегородских компаний).

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Масленица
Газпромбанк
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph