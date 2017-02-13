Нижегородский "Гранком" планирует создать производство порошковой стали за 1,14 млрд рублей к осени 2018 года

ООО "Гранком" планирует завершить создание производства порошковой стали за 1,14 млрд рублей к осени 2018 года. Об этом сообщил журналистам председатель совета директоров основателя "Гранкома" - ПАО "Русполимет" Виктор Клочай 13 февраля 2017 года.
Он сказал, что целью проекта является создание импортозамещающего производства исходной заготовки для изготовления металлорежущего инструмента. Производство расположится в технопарке "Саров" Нижегородской области.
По словам Клочая, сейчас компания находится в стадии подписания контракта с западным поставщиком производственного оборудования. Контракт планируется подписать до конца февраля. Выход на строительную площадку предполагается в конце марта этого года.
По мнению Клочая, оборудование поступит на новый завод к концу 2107 года и, с учетом пуско-наладки, заработает к концу лета 2018 года.
Напомним
, что инвестиции в создание этого производства планируются в размере 1,14 млрд рублей. Компания намерена выпускать заготовки из порошковой быстрорежущей стали для изготовления металлорежущего инструмента. Объем производства заготовки составит 2,5 тысячи тонн в год.
Как сообщали НИА "Нижний Новгород" в июне 2016 года министерстве инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области, аналогов подобного производства в РФ пока не существует. Для реализации проекта на территории технопарка "Гранком" ведет строительство производственного здания площадью 2,6 тысячи кв метров.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+