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Бизнес

Нижегородский "Гранком" планирует создать производство порошковой стали за 1,14 млрд рублей к осени 2018 года

13 февраля 2017 21:27  [126] Бизнес
ООО "Гранком" планирует завершить создание производства порошковой стали за 1,14 млрд рублей к осени 2018 года. Об этом сообщил журналистам председатель совета директоров основателя "Гранкома" - ПАО "Русполимет" Виктор Клочай 13 февраля 2017 года.

Он сказал, что целью проекта является создание импортозамещающего производства исходной заготовки для изготовления металлорежущего инструмента. Производство расположится в технопарке "Саров" Нижегородской области.

По словам Клочая, сейчас компания находится в стадии подписания контракта с западным поставщиком производственного оборудования. Контракт планируется подписать до конца февраля. Выход на строительную площадку предполагается в конце марта этого года.

По мнению Клочая, оборудование поступит на новый завод к концу 2107 года и, с учетом пуско-наладки, заработает к концу лета 2018 года.

Напомним, что инвестиции в создание этого производства планируются в размере 1,14 млрд рублей. Компания намерена выпускать заготовки из порошковой быстрорежущей стали для изготовления металлорежущего инструмента. Объем производства заготовки составит 2,5 тысячи тонн в год.

Как сообщали НИА "Нижний Новгород" в июне 2016 года министерстве инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области, аналогов подобного производства в РФ пока не существует. Для реализации проекта на территории технопарка "Гранком" ведет строительство производственного здания площадью 2,6 тысячи кв метров.

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