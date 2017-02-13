Нижегородский "Гранком" планирует создать производство порошковой стали за 1,14 млрд рублей к осени 2018 года Бизнес





Он сказал, что целью проекта является создание импортозамещающего производства исходной заготовки для изготовления металлорежущего инструмента. Производство расположится в технопарке "Саров" Нижегородской области.



По словам Клочая, сейчас компания находится в стадии подписания контракта с западным поставщиком производственного оборудования. Контракт планируется подписать до конца февраля. Выход на строительную площадку предполагается в конце марта этого года.



По мнению Клочая, оборудование поступит на новый завод к концу 2107 года и, с учетом пуско-наладки, заработает к концу лета 2018 года.







Как сообщали НИА "Нижний Новгород" в июне 2016 года министерстве инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области, аналогов подобного производства в РФ пока не существует. Для реализации проекта на территории технопарка "Гранком" ведет строительство производственного здания площадью 2,6 тысячи кв метров. ООО "Гранком" планирует завершить создание производства порошковой стали за 1,14 млрд рублей к осени 2018 года. Об этом сообщил журналистам председатель совета директоров основателя "Гранкома" - ПАО "Русполимет" Виктор Клочай 13 февраля 2017 года.Он сказал, что целью проекта является создание импортозамещающего производства исходной заготовки для изготовления металлорежущего инструмента. Производство расположится в технопарке "Саров" Нижегородской области.По словам Клочая, сейчас компания находится в стадии подписания контракта с западным поставщиком производственного оборудования. Контракт планируется подписать до конца февраля. Выход на строительную площадку предполагается в конце марта этого года.По мнению Клочая, оборудование поступит на новый завод к концу 2107 года и, с учетом пуско-наладки, заработает к концу лета 2018 года. Напомним , что инвестиции в создание этого производства планируются в размере 1,14 млрд рублей. Компания намерена выпускать заготовки из порошковой быстрорежущей стали для изготовления металлорежущего инструмента. Объем производства заготовки составит 2,5 тысячи тонн в год.Как сообщали НИА "Нижний Новгород" в июне 2016 года министерстве инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области, аналогов подобного производства в РФ пока не существует. Для реализации проекта на территории технопарка "Гранком" ведет строительство производственного здания площадью 2,6 тысячи кв метров.

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