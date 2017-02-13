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Происшествия

Суд в Нижегородской области приговорил пожилого мужчину к девяти годам колонии за убийство сына

14 февраля 2017 09:30  [189] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд в Нижегородской области приговорил пожилого мужчину к девяти годам колонии за убийство сына. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 14 февраля 2017 года.

Собранные следователями Лысковского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Нижегородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора

Согласно информации, 60-летний мужчина обвинялся по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, вечером 6 октября 2016 года в доме в дер. Летнево Лысковского района он ударил 25-летний сына ножом, от чего тот скончался.

В ходе расследования мужчина вину признал. Он также сообщил следователям, что ссора, которая закончилась трагедией, началась из-за того, что сын попросил у отца денег на спиртное, но, получив отказ, стал его оскорблять. В ходе потасовки пенсионер ударил сына ножом, нанеся смертельное ранение.

Суд назначил ему наказание – девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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