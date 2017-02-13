Суд в Нижегородской области приговорил пожилого мужчину к девяти годам колонии за убийство сына Происшествия

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Собранные следователями Лысковского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Нижегородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора



Согласно информации, 60-летний мужчина обвинялся по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, вечером 6 октября 2016 года в доме в дер. Летнево Лысковского района он



В ходе расследования мужчина вину признал. Он также сообщил следователям, что ссора, которая закончилась трагедией, началась из-за того, что сын попросил у отца денег на спиртное, но, получив отказ, стал его оскорблять. В ходе потасовки пенсионер ударил сына ножом, нанеся смертельное ранение.



Суд назначил ему наказание – девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу. Суд в Нижегородской области приговорил пожилого мужчину к девяти годам колонии за убийство сына. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 14 февраля 2017 года.Собранные следователями Лысковского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Нижегородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговораСогласно информации, 60-летний мужчина обвинялся по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, вечером 6 октября 2016 года в доме в дер. Летнево Лысковского района он ударил 25-летний сына ножом, от чего тот скончался.В ходе расследования мужчина вину признал. Он также сообщил следователям, что ссора, которая закончилась трагедией, началась из-за того, что сын попросил у отца денег на спиртное, но, получив отказ, стал его оскорблять. В ходе потасовки пенсионер ударил сына ножом, нанеся смертельное ранение.Суд назначил ему наказание – девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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