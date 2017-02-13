Молодой нижегородец подозревается в убийстве нового возлюбленного своей девушки Происшествия

Фото: СК РФ

Молодой нижегородец подозревается в убийстве нового возлюбленного своей девушки. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 14 февраля 2017 года.Согласно информации, возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, днем 12 февраля нетрезвый подозреваемый дважды ударил ножом в область груди своего 23-летнего соперника. Пострадавшего оперативно госпитализировали в больницу, однако спасти его не удалось.Инцидент произошел в подъезде одного из домов по ул. Лебедева Приокского района Нижнего Новгорода.Подозреваемый задержан. На допросе он сообщил следователям, что в тот день был в гостях у знакомого, который и рассказал ему о новом друге его девушки. Мужчина сразу же направился к ней, где застал соперника. Вину он признал. В ближайшее время в его отношении будет избрана мера пресечения.