Двое мужчин погибли из-за неосторожного курения в Первомайске Нижегородской области 13 февраля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Сообщение о пожаре поступило в 02:10. К моменту прибытия пожарных дом горел уже по всей площади. На месте возгорания были обнаружены тела двух мужчин 1949 и 1959 годов рождения. Один из них – хозяин дома, который, по словам соседей, в последние несколько дней злоупотреблял спиртными напитками.
В результате сгорел дом на площади 54 кв.м.
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