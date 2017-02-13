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Происшествия

Двое мужчин погибли из-за неосторожного курения в Первомайске Нижегородской области

14 февраля 2017 10:27  [197] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двое мужчин погибли из-за неосторожного курения в Первомайске Нижегородской области 13 февраля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре поступило в 02:10. К моменту прибытия пожарных дом горел уже по всей площади. На месте возгорания были обнаружены тела двух мужчин 1949 и 1959 годов рождения. Один из них – хозяин дома, который, по словам соседей, в последние несколько дней злоупотреблял спиртными напитками.

В результате сгорел дом на площади 54 кв.м.

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