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Экономика

Муниципальный долг Нижнего Новгорода увеличился с декабря 2016 года на 16,6%

14 февраля 2017 10:42  [122] Экономика
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Муниципальный долг Нижнего Новгорода увеличился с декабря 2016 года на 16,6%. Данные о размере муниципального внутреннего долга областного центра опубликованы на сайте департамента финансов городской администрации.

Согласно опубликованной информации, сумма долга за январь текущего года осталась неизменной – на 1 января 2017 года долг также был равен 9,529 млрд рублей.

С декабря муниципальный долг областного центра, в свою очередь, увеличился на 16,6%: с 8,169 до 9,529 млрд рублей. Сумма долга складывается из кредитов коммерческих банков (9, 079 млрд рублей) и бюджетных кредитов (450 млн рублей).

В декабре 2016 года администрация взяла три коммерческих кредита - на 79, 500 и 800 млн рублей. Срок погашения обязательств – октябрь 2017 года. Кроме того, в декабре администрация получила кредит из бюджета Нижегородской области на 170 млн рублей со сроком погашения до ноября 2019 года.

На февраль 2017 года администрация продолжает выплачивать кредиты правительству области, у которого ранее она занимала 30 млн рублей на достройку детсада на ул. Адмирала Макарова (его открытие состоялось в октябре текущего года. – прим. НИА "Нижний Новгород"), и 250 млн рублей на погашение кредиторской задолженности за 2014 год.

Напомним, что чуть более года назад – в ноябре 2015 года – Дума Нижнего Новгорода увеличила предельный объем муниципального долга с 70% до 80%. В проекте бюджета на 2016 год администрация прогнозировала рост муниципального долга до 9,1 млрд рублей к 2017 году.

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