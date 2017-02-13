Свадебный салон обгорел в Выксе Нижегородской области из-за электрообогревателя Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Свадебный салон обгорел в Выксе Нижегородской области из-за оставленного без присмотра электрообогревателя 13 февраля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.Согласно информации, сообщение о пожаре поступило в 11:01. Личным составом пожарной охраны из дома, где располагался салон, были эвакуированы четыре человека.В результате обгорело имущество и помещение салона на площади 36 кв.м. По предварительным данным, продавец вышла из салона, закрыв входную дверь на замок, при этом оставив там включенный электрообогреватель. Вернувшись в магазин и открыв дверь, она обнаружила сильное задымление в помещении салона и вызвала пожарных.