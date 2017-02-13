"Ямал" планирует выполнять перелеты по маршруту Тюмень – Нижний Новгород с 1 мая 2017 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Авиакомпания "Ямал" планирует выполнять перелеты по маршруту Тюмень – Нижний Новгород с 1 мая 2017 года. Об этом сообщается на сайте губернатора Тюменской области.



Согласно информации, субсидированные рейсы из тюменского аэропорта "Рощино" перевозчик намерен осуществлять два раза в неделю. Кроме того, три раза в неделю будут выполняться перелеты по маршруту Тюмень – Казань.







Авиакомпания "Ямал" планирует выполнять перелеты по маршруту Тюмень – Нижний Новгород с 1 мая 2017 года. Об этом сообщается на сайте губернатора Тюменской области.Согласно информации, субсидированные рейсы из тюменского аэропорта "Рощино" перевозчик намерен осуществлять два раза в неделю. Кроме того, три раза в неделю будут выполняться перелеты по маршруту Тюмень – Казань. Как сообщалось ранее , правительство Нижегородской области готово выделить 37,7 млн рублей на региональные авиаперевозки в 2017 году. Был сформирован перечень по следующим маршрутам: АО "Авиа Менеджмент Груп" (Dexter): Нижний Новгород – Ижевск, три рейса в неделю; Нижний Новгород – Киров, четыре рейса в неделю; Нижний Новгород – Нижнекамск, три рейса в неделю; Нижний Новгород – Ульяновск, три рейса в неделю; АО "ЮВТ АЭРО": Нижний Новгород – Казань, четыре рейса в неделю; Нижний Новгород – Пермь, три рейса в неделю. Напомним , что Нижний Новгород не вошел в федпрограмму субсидирования региональных авиаперевозок на 2017 год.

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