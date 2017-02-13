Ростелеком
Последние новости рубрики Происшествия
14 февраля 2017 11:57  [1] Обвиняемый в краже иномарок на 13 млн рублей предстанет перед судом в Нижнем Новгороде
14 февраля 2017 10:48  [108] Свадебный салон обгорел в Выксе Нижегородской области из-за электрообогревателя
14 февраля 2017 10:27  [77] Двое мужчин погибли из-за неосторожного курения в Первомайске Нижегородской области
14 февраля 2017 10:04  [341] Молодой нижегородец подозревается в убийстве нового возлюбленного своей девушки
14 февраля 2017 09:30  [106] Суд в Нижегородской области приговорил пожилого мужчину к девяти годам колонии за убийство сына
13 февраля 2017 16:55  [201] Около 900 тысяч похитили две женщины под видом соцработников у двух нижегородских пенсионерок
13 февраля 2017 16:48  [1364] Медсестра нижегородской больницы приговорена к двум годам ограничения свободы за гибель младенца от инфекции
13 февраля 2017 16:32  [207] Нижегородец приговорен к двум годам колонии за избиение пытавшегося призвать его к тишине полицейского
13 февраля 2017 15:17  [199] Двое уроженцев Азербайджана предстанут перед судом по обвинению в серии краж в Богородском районе Нижегородской области
13 февраля 2017 14:14  [889] Нарушения закона выявила прокуратура при строительстве кафе McDonald’s в Нижнем Новгороде
Происшествия

Обвиняемый в краже иномарок на 13 млн рублей предстанет перед судом в Нижнем Новгороде

14 февраля 2017 11:57  [1] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Обвиняемый в краже иномарок на 13 млн рублей предстанет перед судом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Нижегородской области 14 февраля 2017 года.

В ходе предварительного следствия установлено, что в октябре 2014 – июле 2016 года обвиняемый совершил 28 краж автомобилей иностранного производства. Впоследствии он вывозил похищенные автомобили за пределы Нижегородской области, где сбывал их на авторазборку по заниженной стоимости.

Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении мужчины по ст. 158 УК РФ (Кража) и передала материалы в суд. Максимальное наказание по данной статье – шесть лет лишения свободы.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Масленица
Газпромбанк
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph