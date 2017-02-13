Нижегородец приговорен к восьми годам за неоднократное изнасилование девочки Происшествия

Нижегородец приговорен к восьми годам за неоднократное изнасилование девочки Фото: НИА "Нижний Новгород"



Суд установил, что 32-летний житель Сокольского района в начале 2016 года познакомился с 14-летней девочкой, проживающей в одном из сел Воротынского района, через мобильный сервис сайта знакомств. В феврале прошлого года, он приехал к ней в село, где неоднократно совершал изнасилования подростка.



С заявлением в следственные органы



Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней) и назначил ему наказание в виде восьми лет и трех дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Нижегородец приговорен к восьми годам за неоднократное изнасилование девочки. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 14 февраля 2017 года.Суд установил, что 32-летний житель Сокольского района в начале 2016 года познакомился с 14-летней девочкой, проживающей в одном из сел Воротынского района, через мобильный сервис сайта знакомств. В феврале прошлого года, он приехал к ней в село, где неоднократно совершал изнасилования подростка.С заявлением в следственные органы обратилась мать девочки после того, как потерпевшая сообщила ей об этом.Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней) и назначил ему наказание в виде восьми лет и трех дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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