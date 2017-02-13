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Происшествия

Нижегородец приговорен к восьми годам за неоднократное изнасилование девочки

14 февраля 2017 12:02  [266] Происшествия
Нижегородец приговорен к восьми годам за неоднократное изнасилование девочки (Фото: НИА Нижний Новгород)

Нижегородец приговорен к восьми годам за неоднократное изнасилование девочки

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец приговорен к восьми годам за неоднократное изнасилование девочки. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 14 февраля 2017 года.

Суд установил, что 32-летний житель Сокольского района в начале 2016 года познакомился с 14-летней девочкой, проживающей в одном из сел Воротынского района, через мобильный сервис сайта знакомств. В феврале прошлого года, он приехал к ней в село, где неоднократно совершал изнасилования подростка.

С заявлением в следственные органы обратилась мать девочки после того, как потерпевшая сообщила ей об этом.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней) и назначил ему наказание в виде восьми лет и трех дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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