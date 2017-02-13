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Экономика

Госдолг Нижегородской области снизился на 6,5% за январь 2017 года

14 февраля 2017 12:06  [164] Экономика
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Госдолг Нижегородской области снизился на 6,5% за январь 2017 года. Об этом сообщается в материалах на сайте областного минфина.

Согласно информации, на 1 февраля 2017 года госдолг Нижегородской области составляет 73,419 млрд рублей, что на 5 млрд рублей, или на 6,5% меньше, чем на 1 января 2017 года.

В структуре государственного долга 22 млрд рублей составляют кредиты коммерческих банков, 19,424 млрд рублей – бюджетные кредиты, 31,6 млрд рублей приходится на займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг. Еще 394 млн рублей составляют госгарантии.

Расходы на обслуживание долга составляют 813,6 млн рублей при лимите на 2017 год в размере 5,286 млрд рублей.

Напомним, на начало 2017 года госдолг Нижегородской области составил 78,424 млрд рублей.

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