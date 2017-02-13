БК "Нижний Новгород" обыграл эстонский "Калев" в матче 13 февраля Спорт

Матч БК Нижний Новгород - Калев Фото: БК НН

БК "Нижний Новгород" обыграл эстонский "Калев" в матче 13 февраля 2017 года. Об этом сообщается на сайте нижегородской команды.Согласно информации, в этом важнейшем с точки зрения турнирных раскладов матче нижегородская команда обыграла "Калев" со счетом 87:91. Самыми результативными в составе БК "НН" стали Дижон Томпсон (20 очков) и Иван Стребков (19).Как отмечается в сообщении, на матч с "Калевом" команда вышла практически в оптимальном составе – в строй вернулись лидеры Петр Губанов и Иван Стребков. Эта победа БК "НН" стала первой на выезде в Лиге ВТБ."Мы провели достаточно качественную игру. Итоговый счет не может не радовать, однако по ходу матча мы допустили много ошибок на подборе. Кроме того, в двух эпизодах, владея неплохим преимуществом в счете, нам вдруг начинало казаться, что победа в кармане, и мы сами дарили "Калеву" возможность отыграться. Собственными руками затащили себя в нервную концовку. Надеюсь, что учтем этот момент в последующих играх", - сказал главный тренер нижегородского баскетбольного клуба Артурс Шталбергс, комментируя итог игры.