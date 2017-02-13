Ростелеком
Последние новости рубрики Спорт
14 февраля 2017 12:15  [205] БК "Нижний Новгород" обыграл эстонский "Калев" в матче 13 февраля
13 февраля 2017 19:55  [818] Нижегородцы приняли участие во всероссийской гонке "Лыжня России-2017"
13 февраля 2017 18:15  [246] "Гонка "Лыжня России" - это возможность приобщиться к спорту всей семьей", - Герман Карачевский
13 февраля 2017 15:00  [281] "Гонка "Лыжня России" органично укладывается в концепцию "Окского берега" - экологически чистого района", - Андрей Рындовский
13 февраля 2017 12:24  [544] Более 12 тысяч нижегородцев приняли участие во всероссийской гонке "Лыжня России-2017"
10 февраля 2017 13:07  [384] Нижегородское правительство создало региональный оргкомитет по проведению ЧМ-2018
10 февраля 2017 12:36  [337] Открытый кубок Нижнего Новгорода по скалолазанию пройдет 11-12 февраля
09 февраля 2017 15:17  [314] БК "НН" проиграл "Хапоэлю" из Иерусалима со счетом 73:81 в матче топ-16 Еврокубка 8 февраля
08 февраля 2017 17:01  [345] Детская футбольная команда "Маринс Групп Сормово" в апреле примет участие в международном турнире
08 февраля 2017 15:17  [444] Гол нижегородского торпедовца Даниила Ильина принес сборной России победу в финале Универсиады в Алма-Ате 8 февраля
Спорт

БК "Нижний Новгород" обыграл эстонский "Калев" в матче 13 февраля

14 февраля 2017 12:15  [205] Спорт
Матч БК Нижний Новгород - Калев (Фото: БК НН)

Матч БК Нижний Новгород - Калев

Фото: БК НН

БК "Нижний Новгород" обыграл эстонский "Калев" в матче 13 февраля 2017 года. Об этом сообщается на сайте нижегородской команды.

Согласно информации, в этом важнейшем с точки зрения турнирных раскладов матче нижегородская команда обыграла "Калев" со счетом 87:91. Самыми результативными в составе БК "НН" стали Дижон Томпсон (20 очков) и Иван Стребков (19).

Как отмечается в сообщении, на матч с "Калевом" команда вышла практически в оптимальном составе – в строй вернулись лидеры Петр Губанов и Иван Стребков. Эта победа БК "НН" стала первой на выезде в Лиге ВТБ.

"Мы провели достаточно качественную игру. Итоговый счет не может не радовать, однако по ходу матча мы допустили много ошибок на подборе. Кроме того, в двух эпизодах, владея неплохим преимуществом в счете, нам вдруг начинало казаться, что победа в кармане, и мы сами дарили "Калеву" возможность отыграться. Собственными руками затащили себя в нервную концовку. Надеюсь, что учтем этот момент в последующих играх", - сказал главный тренер нижегородского баскетбольного клуба Артурс Шталбергс, комментируя итог игры.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Масленица
Газпромбанк
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph