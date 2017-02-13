ЕР приступила к выявлению необоснованного повышения оплаты расходов на ОДН в регионах Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Единая Россия" приступила к выявлению необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды (ОДН) в регионах. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии 14 февраля 2017 года.Мониторинг платежей за ОДН проводится в рамках партийного проекта "Школа грамотного потребителя". Итоги мониторинга партия планирует представить 7 марта, предложения по итогам мониторинга будут направлены в Минстрой РФ.В пресс-службе отметили, что в случае, если у жильцов установлен счетчик, то оплата за ОДН должна производиться в соответствии с его показаниями, если же нет, то оплата не должна превышать норматива, утвержденного в регионе.Между тем, в ходе мониторинга, проведенного совместно с жилищными инспекциями, было установлено, что в ряде регионов данный норматив завышен. К примеру, в некоторых случаях в оплату за тепло включаются помещения, которые не отапливались. "Партия намерена максимально жестко реагировать на подобные нарушения - обращаться в жилинспекции и в прокуратуру. Также инициировано совещание у заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрея Чибиса, где мы обсудим данную проблему", - подчеркнули в пресс-службе.По словам руководителя ЦИК партии "Единая Россия" Владимира Бурматова, жалобы на необоснованно высокие платежи за общедомовые расходы являются одной из самых распространенных проблем, с которой люди приходят к депутатам и обращаются в общественные приемные председателя партии Дмитрия Медведева. "Учитывая постоянный рост количества таких обращений и жалоб, "Единая Россия" намерена в рамках ближайшей региональной недели провести мониторинг жалоб и обращений граждан, обобщить и проанализировать претензии к платежам по ОДН. Кроме того, запланированы тематические встречи и приемы граждан депутатами по этой проблематике", - сообщили в партии.СПРАВКА:В соответствии с принятым правительством постановлением "О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в МКД", был введен новый порядок начисления оплаты за ОДН и повышение требований к управляющим организациям и к собственникам жилья. Предполагалось, что новый порядок начисления оплаты за общедомовые нужды и повышение требований к Управляющим организациям и к собственникам жилья должны привести к снижению платежей. Однако, после поступления обновленных в соответствии с этим постановлением квитанций за январь 2017 года, у многих жителей платежи увеличились.