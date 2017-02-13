Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в убийстве отца из-за его агрессивного поведения

Житель Нижнего Новгорода предстанет перед судом по обвинению в убийстве отца из-за его агрессивного поведения. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 14 февраля 2017 года.
Следователи полагают, что обвиняемый 32-летний мужчина совершил это преступление
вечером 28 ноября 2016 года в вечернее время в квартире дома пос. Черепичный Приокского района. Он в ходе бытовой ссоры с отцом нанес ему два удара ножом по телу, от которых 56-летний мужчина скончался.
При допросе сын сою вину признал полностью и пояснил, что в состоянии алкогольного опьянения отец всегда вел себя агрессивно, оскорблял домочадцев и даже мог поднять на них руку. В день, когда произошло убийство, отец также находились в состоянии алкогольного опьянения, что привело к конфликту, а позже и к преступлению.
В отношении сына возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас расследование дела завершено, оно передано в суд для рассмотрения по существу.
В СУ СК сообщили также, что 32-летний мужчина трудоустроен, работал менеджером по продажам, потерпевший работал на одном из предприятий города.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+