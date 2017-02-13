Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в убийстве отца из-за его агрессивного поведения Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Следователи полагают, что обвиняемый 32-летний мужчина совершил



При допросе сын сою вину признал полностью и пояснил, что в состоянии алкогольного опьянения отец всегда вел себя агрессивно, оскорблял домочадцев и даже мог поднять на них руку. В день, когда произошло убийство, отец также находились в состоянии алкогольного опьянения, что привело к конфликту, а позже и к преступлению.



В отношении сына возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас расследование дела завершено, оно передано в суд для рассмотрения по существу.



В СУ СК сообщили также, что 32-летний мужчина трудоустроен, работал менеджером по продажам, потерпевший работал на одном из предприятий города. Житель Нижнего Новгорода предстанет перед судом по обвинению в убийстве отца из-за его агрессивного поведения. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 14 февраля 2017 года.Следователи полагают, что обвиняемый 32-летний мужчина совершил это преступление вечером 28 ноября 2016 года в вечернее время в квартире дома пос. Черепичный Приокского района. Он в ходе бытовой ссоры с отцом нанес ему два удара ножом по телу, от которых 56-летний мужчина скончался.При допросе сын сою вину признал полностью и пояснил, что в состоянии алкогольного опьянения отец всегда вел себя агрессивно, оскорблял домочадцев и даже мог поднять на них руку. В день, когда произошло убийство, отец также находились в состоянии алкогольного опьянения, что привело к конфликту, а позже и к преступлению.В отношении сына возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас расследование дела завершено, оно передано в суд для рассмотрения по существу.В СУ СК сообщили также, что 32-летний мужчина трудоустроен, работал менеджером по продажам, потерпевший работал на одном из предприятий города.

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