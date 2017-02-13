Потребление электроэнергии в Нижегородской области в январе 2017 года увеличилось на 6,2% - до 2 млрд кВт/ч Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Выработка электроэнергии на территории региона в январе выросла на 4,8% по сравнению с январем прошлого года и составила 1 млрд кВт/ч.



Дефицит произведенной на территории энергосистемы Нижегородской области электроэнергии покрывался за счет перетоков и мощности по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем. За январь 2017 года суммарный переток электроэнергии в Нижегородскую область составил 1 млрд кВт/ч.



Потребление электроэнергии в Нижегородской области в январе 2017 года увеличилось на 6,2% по сравнению с тем же периодом 2016 года - до 2 млрд кВт/ч. Об этом сообщает региональное диспетчерское управление энергосистем.Выработка электроэнергии на территории региона в январе выросла на 4,8% по сравнению с январем прошлого года и составила 1 млрд кВт/ч.Дефицит произведенной на территории энергосистемы Нижегородской области электроэнергии покрывался за счет перетоков и мощности по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем. За январь 2017 года суммарный переток электроэнергии в Нижегородскую область составил 1 млрд кВт/ч. Напомним , что в январе 2016 года потребление электроэнергии в Нижегородской области снизилось на 2,8% - до 1,9 млрд кВт/ч, а выработка увеличилась на 8,3% - до 975,3 млн кВт/ч.

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